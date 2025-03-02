 

Шведский энтузиаст собирает музыкальную машину, вдохновляясь идеями да Винчи

02.03.2025, 12:05, Разное
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В 2016 году музыкант Мартин Молин представил миру удивительный механизм, воспроизводящий мелодию при помощи падающих стальных шариков. Вдохновленный работами Леонардо да Винчи, он начал разработку новой версии этого инструмента – Marble Machine X (MMX). MMX была задумана как переносной инструмент для выступлений группы Winergatan.

Несмотря на все усилия и годы работы, проект MMX был приостановлен из-за возникших технических сложностей. Однако Молин не отказался от идеи и в 2022 году объявил о планах создания Marble Machine 3 (MM3). MM3 вдохновлена механическими конструкциями Леонардо да Винчи и использует фанерные компоненты, а также весовой привод, подобный тем, которые использовались в первых часах.

Предполагалось, что музыка будет программироваться с помощью колеса, а шарики будут подниматься обратно в систему с помощью кольцевой системы. MM3 будет оснащена ножным приводом для активации маховика и системой шкивов, которая позволит оператору управлять инструментом, одновременно двигаясь в танце. Проект MM3 находится на начальной стадии, и то, что будет в финале, может отличаться от первоначальных идей.

Источник &#8212 Wintergatan


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