Лукашенко пригрозил национализировать Wildberries, если он будет продавать молоко и курятину втридорога

На встрече с основательницей Wildberries Татьяной Ким Александр Лукашенко пообещал принять «жесточайшие меры» по контролю за ценами на социально значимые товары на маркетплейсе.

Президент напомнил, что в стране действует регулирование цен на ряд самых важных для потребителей товаров, и предупредил о «серьёзных последствиях», если такие товары, как молоко, сметана и курятина будут продаваться выше установленной регулятором цены.

– Я недавно говорил с Татьяной, она умная женщина, толковая, но я предупредил: повысишь хоть на одну копейку цены на молоко и курятину относительно наших лимитов… Сядешь сразу, разбираться не будем, а предприятие перейдёт государству, – заявил Лукашенко. – Я это любому бизнесмену говорю: если ты думаешь, что можешь торговать втридорога в своём интернете, а мы не видим, то мы видим, мы тебя в бараний рог сотрём. Думаете в интернете можно скрыть от Лукашенко кто за сколько, куда и что продаёт?

Глава государства добавил, что регулярно «посылает инспекторов в интернет» и получает на стол отчёты о ценах и о ценах, и о качестве продуктов, а также их образцы для личного контроля органолептических свойств.

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