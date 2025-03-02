 

Макрон: “Европа выделит Украине сотни миллиардов евро”

02.03.2025, 11:00, Новости дня
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В преддверии европейского саммита, в котором примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину и США возобновить диалог, подчеркнув, что поддержка Украины – историческая миссия США.

“Не может быть справедливого и прочного мира, если его цена – отказ от Украины. Подписание соглашения без гарантий для Украины будет означать конец геостратегического влияния США на Россию и Китай, а также другие страны”, – заявил Макрон в интервью La Tribune.

Французский президент подчеркнул, что путинская РФ представляет для Европы экзистенциальную опасность. “Агрессивная и вооруженная до зубов РФ проводит террористические операции и кампании дезинформации”, – заявил он.

Макрон обещал, что европейские страны предложат Украине план поддержки стоимостью в сотни миллиардов евро. Однако он подчеркнул, что не менее важным вопросом на повестке дня является создание европейской архитектуры безопасности. “Мы строили ее на трансатлантических связях. После прихода к власти Дональда Трампа ситуация изменилась. Рассчитывать нужно на себя”, – заявил европейский лидер.


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