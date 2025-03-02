Бастрыкин – “В результате украинских ударов погибли 652 мирных россиянина”

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что с начала “специальной военной операции” украинская армия нанесла удары по территории 34 субъектов федерации, находящихся вне зоны СВО – то есть в международно признанных границах России.

“В результате преступных действий украинской стороны погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребенка. Ранения получили 2980 человек, в том числе 169 детей”, – заявил он, комментируя слова главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Каи Каллас о том, что война не уносит жизни мирных россиян.

“Европейские политики могут сколько угодно говорить о фактах, далеких от реальности. Но мы знаем, что они принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны”, – подчеркнул чиновник, которого цитирует ТАСС.