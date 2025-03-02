Рупор кремлевской пропаганды: Последствия “переговоров”

Советник Трампа Уолтц о переговорах в Белом Доме.

После того, как прессу попросили уйти, мы почти единогласно заявили президенту, что после оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим никаких путей для продолжения диалога и что любые дальнейшие действия приведут лишь к противоположному результату. Это мы сказали и Зеленскому, а также его команде.

И позвольте мне еще кое-что сказать на тему того, что это все было подстроено. Это — совершенная неправда.

Мы подготовили восточную комнату для церемонии подписания договора обоими лидерами, что позволило бы США и Украине объединиться экономически благодаря редкоземельным металлам, которые нужны нам, и экономическим инвестициям, в которых нуждаются они.

И это все происходило на фоне заявлений премьера Великобритании Стармера и президента Франции Макрона, говоривших про отправку войск.

Так что это реально могло и должно было стать позитивным моментом для Украины, после которого мы бы продолжили обсуждение вопроса с Россией, и положили бы конец войне, прекратили бы смерти и разрушение. Но вместо этого нам стало ясно — и думаю, именно это расстроило и даже разозлило президента — что по Зеленскому не видно, что он хочет прекращения войны.

Таким образом, США фактически перекладывают всю ответственность за продолжение войны на шайку Зеленского.

Перековавшийся Грэм (интересно, за какие гешефта) мочит европейских сателлитов США.

«Европейцам, которые заламывают руки и чувствуют себя оскорбленными тем, что президент Трамп отказался слушать лекции президента Зеленского: милости просим, защитите Украину от Путина.

Европейцам давно пора показать, что они способны защитить свой континент. Они позволили обескровить свои армии, а когда говорит Европа, ни один плохой парень ее не слушает.

Я говорю это с большой грустью: последняя группа людей, на которую я бы рассчитывал в деле защиты свободы, — это европейцы» (с) Линдси Грэм

Последнее прямо в гранит отлил.

* * *

С Зеленским покончено.,США хотят усилить давление на Украину для заключения мирного соглашения и будут избегать прямых контактов с Зеленским. (с) Блумберг

Впрочем, все это пока риторика – все с интересом ждут практических шагов администрации Трампа. Пока что срезали финансирование восстановления энергетики и сократили до минимума персонал USAID.

Для нас так или иначе пока ничего не меняется – продолжаем наступать и освобождать свои территории. Чем сильнее затянут старт переговоров – тем больше ззаберем.

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Источник: Colonel Cassad

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