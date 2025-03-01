Мнение «аналитика»: О конце Зеленского… Его побежали сдавать?

Покидая против своей воли Белый дом после публичной порки, украинский президент Владимир Зеленский стал названивать «корешам».

— А-а-а! — плакался он в трубку. — Эта с***ка Вэнс меня офоршмачил. А этот грё***ный Трамп и вовсе опустил. А-а-а, Путин снова нас переиграл!

Однако история продолжала выходить из-под контроля…

Владимира Зеленского начали сдавать ближние и дальние.

Украинский боксёр-чемпион Александр Усик заявил, что не знает, откуда взялся пояс, привезённый для того, чтобы задобрить Дональда Трампа. «Мои пояса все дома», — заявил он, тем самым мягко обвинив Офис Президента в подлоге.

«Я посоветовал Владимиру Зеленскому найти способ, как помириться с Дональдом Трампом», — отрапортовал генсек #НАТО Марк Рютте, ранее называвший украинского лидера своим другом. Но интересы Альянса оказались для него превыше токсичной «дружбы». Что логически оправданно, а по-человечески…

Но самый большой и быстрый кульбит совершил сенатор-республиканец Линдси Грэм, тоже числившийся в «друзьях Зеленского». Сначала он призвал Владимира Зеленского к отставке за «некрасивое» поведение в стенах Белого дома. А затем раскритиковал европейцев, которые заступились за украинского президента после его ссоры с Дональдом Трампом.

«Европейцам, которые заламывают руки и чувствуют себя оскорбленными тем, что президент Трамп отказался слушать лекции президента Зеленского: милости просим, защитите Украину от Путина. Европейцам давно пора показать, способны ли они защитить свой континент. Они позволили обескровить свои армии, а когда говорит Европа, ни один плохой парень её не слушает. Я говорю это с большой грустью: последняя группа людей, на которую я бы рассчитывал в деле защиты свободы, — это европейцы», — заявил «ястреб».

Самые дальновидные побежали с тонущего корабля.

Зеленскому — конец?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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