Мнение: Стыдные тайны Трампа

Несколько потрясает фурор, окруживший вчерашний конфликт Трампа и Зеленского, причем буквально во всем мире. Буквально все бросились обсуждать и мусолить вчерашнюю перепалку, а также гадать, что ж такое “нашло” на Зеленского и как теперь быстро украинского президента предадут анафеме и разжалуют за невоспитанность и отсутствие почтения к старшим товарищам. Орёр! Как плохо воспитана современная молодежь, как она груба!

Хотя некоторые моменты из вчерашнего старательно не обсуждают и вообще не называют вслух. В частности, основную причину вчерашнего конфликта – делая вид, что свято верят, что причиной является некультурность Зеленского, не умеющего вести себя в обществе авторитетных людей, не умеющего прилично одеваться и плохо учившего разговорный английский. Хотя главная причина очевидна, просто звучит как-то неприлично: причина в том, что Трамп просто боится.

Трамп испугался Путина и сдает ему Украину, требуя при этом, чтобы Зеленский вел себя “с пониманием” и говорил, до какой степени он благодарен дяденьке Трампу за всё. В общем, требовал “уважения”. Уважение за трусость.

Это достаточно легко понять, сам Трамп это говорит прямым текстом. Мол, “если я буду вести себя, как ты, Зеленский, так же отвязанно – у нас будет третья мировая война!”

Трамп боится “обострять” с русскими – потому что боится, что в этом случае Россия пустит в ход ядерные ракеты. Он не за Украину, конечно, переживает – он переживает за родную Ю-эс-эй. Отсюда и его все выглядящие подобострастными обращения к Путину, и стремление его ни в коем случае “не разозлить”, и его явный ужас, когда Зеленский заговорил о требовании восстановления разрушенного, и его отказ обсуждать, “а что если Путин не захочет остановиться”…

Трамп банально так и не имеет – для себя – ответа, а что собственно у него есть на прямую угрозу ядерной войны, чреватой гибелью всей цивилизации в ее нынешнем виде, а то и всей жизни на земле. Трамп об этом как-то не подумал, предпочитая мечтать о своих “сделках”.

И, думается, именно поэтому Зеленский вел себя с ним до такой степени отвязно, “без уважения”. Он как будто увидел Трампа “голенького”. Что этот “властелин мира”, фанфарон и нарцисс – на самом деле банальный трус. Который никак не соберется признаться хотя бы самому себе, что у него, как говорится, “кишка тонка”.

А что самое смешное – что и весь нынешний истеблишмент в мире, что европейский, что американский – такие же трусы. Сумасшедший шантажист может крутить этим миром как хочет – потому что шантажист всегда готов поднять ставки до предела: мы – в рай, а все остальные – в ад. И никакой вам жизни на планете.

На крайней ставке все просто дружно пасуют – и сдают всё.

Трамп, безусловно, угадал про Зеленского. Да, он в самом деле disrespektful, “относится без уважения”.

Более того – мне даже показалось, что Зеленский воспринимает всю шайку “властелинов мира” (Трамп, Вэнс, Рубио etc.) с некоторой даже брезгливостью.

Опять же – они это почувствовали, и именно поэтому так назойливо требовали к себе “уважения” и “благодарностей”. Обычно так требуют те, кто понимают, что на деле они вызывают лишь презрение. И обидно то, что трусы, столкнувшиеся с настоящими, без шуток психопатами, готовы отдать и сдать буквально ВСЁ. Отнюдь не только Киев, мать городов русских. Вообще всё.

Ну а мне невероятно противно, что я – часть этого безумия, из той самой страны торжествующих самоубийц.