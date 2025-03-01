Рупор кремлевской пропаганды: Воевать до победы над Путиным
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На огромной антипутиснкой акции в Германии (размеры огромности на фото) "российской оппозиции" призвали воевать против Путина до победы,
Все что осталось после прекращения поступления денег от USAID.
"Антивоенные активисты" продолжают требовать воевать до победного конца.
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Источник: Colonel Cassad
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