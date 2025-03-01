Рупор кремлевской пропаганды: Воевать до победы над Путиным

На огромной антипутиснкой акции в Германии (размеры огромности на фото) "российской оппозиции" призвали воевать против Путина до победы,

Все что осталось после прекращения поступления денег от USAID.

"Антивоенные активисты" продолжают требовать воевать до победного конца.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках