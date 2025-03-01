 

Рупор кремлевской пропаганды: Воевать до победы над Путиным

01.03.2025, 20:35, Разное
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На огромной антипутиснкой акции в Германии (размеры огромности на фото) "российской оппозиции" призвали воевать против Путина до победы,

Все что осталось после прекращения поступления денег от USAID.

"Антивоенные активисты" продолжают требовать воевать до победного конца.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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