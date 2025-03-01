 

Депутатам ГД разрешат вносить законы анонимно для защиты персональных данных

01.03.2025, 19:33, Разное
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Государственная дума и Совфед разрешили себе вносить законодательные инициативы и поправки анонимно – без
указания имени и должности. Это нововведение направлено на защиту персональных
данных депутатов и сенаторов в рамках федерального законодательства.

«Мы пытаемся создать безопасные условия для законодателей. В последнее время всё чаще депутаты и сенаторы подвергаются необоснованным нападкам и критике
со стороны журналистов и бизнес-сообщества. Персональные данные всех участников процесса, которые были указаны ранее будут полностью и безвозвратно обезличены», — отметил председатель Госдумы
Вячеслав Володин.

Эксперты в области права и безопасности подчёркивают: анонимность
внесения законодательных инициатив стимулирует более открытый и
конструктивный диалог между законодателями и обществом.

«Депутаты и сенаторы смогут высказывать свои мнения и предложения без страха
репрессий и последующей люстрации. В итоге у нас будет более
качественное и проработанное законодательство. Процесс законотворчества наконец-то станет безопасным», — считает правовед, попросивший не называть его имени.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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