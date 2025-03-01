Депутатам ГД разрешат вносить законы анонимно для защиты персональных данных

Государственная дума и Совфед разрешили себе вносить законодательные инициативы и поправки анонимно – без

указания имени и должности. Это нововведение направлено на защиту персональных

данных депутатов и сенаторов в рамках федерального законодательства.

«Мы пытаемся создать безопасные условия для законодателей. В последнее время всё чаще депутаты и сенаторы подвергаются необоснованным нападкам и критике

со стороны журналистов и бизнес-сообщества. Персональные данные всех участников процесса, которые были указаны ранее будут полностью и безвозвратно обезличены», — отметил председатель Госдумы

Вячеслав Володин.

Эксперты в области права и безопасности подчёркивают: анонимность

внесения законодательных инициатив стимулирует более открытый и

конструктивный диалог между законодателями и обществом.

«Депутаты и сенаторы смогут высказывать свои мнения и предложения без страха

репрессий и последующей люстрации. В итоге у нас будет более

качественное и проработанное законодательство. Процесс законотворчества наконец-то станет безопасным», — считает правовед, попросивший не называть его имени.

—