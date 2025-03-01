Мнение «аналитика»: О фиаско Зеленского… Агония для Украины?

В Вашингтоне назвали вчерашние «переговоры» украинского президента с американским истеблишментом полным фиаско Владимира Зеленского. И из Лондона, куда неудачливый переговорщик спешно отправился, прервав свой визит в #США, для него тоже приходят неутешительные сигналы.

Во-первых, нынешний британский премьер Кир Стармер, которого «перепалка» в Белом доме внезапно поставила «на шпагат»… не позвал на европейский саммит лидеров стран Балтии — наиболее горячих сторонников Украины и «войны с Россией до конца». Но обещал им позвонить.

Во-вторых, в рупоре британской элиты Financial Times вышла передовая статья под примечательным заголовком «Двойная агония Украины». Где констатируется новая реальность: США «окончательно выходят из игры по поддержке Украины» после скандала в Белом Доме, а украинцам придётся «столкнуться с одним из двух мрачных сценариев». Либо быть вынужденными подписать соглашение о завершении военного конфликта с РФ без гарантий возврата территории, либо «попытаться продолжить борьбу без своего главного военного покровителя, Америки».

Причём акцент сделан на том, что в последнем случае #Украина сможет продержаться против России ещё только шесть месяцев, опираясь на собственные разработки в области беспилотников и огромных человекоподобных боевых роботов. Для западных элит, у которых горизонт планирования исчисляется обычно годами и десятилетиями, такой короткий срок звучит почти как «послезавтра». Что ненавязчиво вводит в повестку дня вопрос, а нужно ли Европе так уж сильно ввязываться в «непоколебимую поддержку» агонизирующего участника конфликта, либо имеет смысл оказать ему лишь паллиативную помощь. За что впоследствии получить свою долю в «редкозёмах».

Видимо, в Лондоне будут старательно искать ответ на этот вопрос, похлопывая Владимира Зеленского по плечу: «держись, бро!».

Пока европейская стратегия, судя по уже прозвучавшим заявлениям из Брюсселя, сводится к тому, чтобы затянуть агонию Украины минимум на год. А там, по некоторым прогнозом, в российской экономике начнётся мощный кризис, недовольство населения возрастёт, ветераны-воины учинят бунт — и «ослабленная» #Россия сама запросит мирных переговоров на условиях Украины.

Собственно, других сценариев у Европы сейчас нет. А реализации этого они ждут уже четвёртый год — как и сбычи байденовского прогноза о «долларе по двести» (руб. за шт.).

Уже на этом хорошо видно, как далеко зашла деградация европейских элит после и вследствие предпринятой почти четверть века назад «экспансии на Восток». Их умственные способности скатились на уровень простого постсоветского обывателя, скверно образованного и не способного понимать динамику событий. Ибо «стратегия» продержаться ещё год, а там — либо ишак, либо падишах неявно базируется на четырёх предположениях:

— санкционная политика Вашингтона в отношении России останется неизменной и продолжит «подрывать…»;

— анонсированная предыдущей Администрацией США военная помощь будет выделена в полном объёме;

— партнёрство в рамках НАТО, включая поставку американских разведданных и проч., ничуть не изменится;

— экономические условия для Европы не ухудшатся, в т.ч. объявленного ранее повышенияе пошлин не будет.

И вообще европейцы надеются, что своенравный 45/47 президент Соединённых Штатов сменит гнев на милость, едва только увидит «нерушимую решимость» #ЕС в поддержке Киева. То есть, всё как-то «само собой рассосётся».

Но что если хотя бы одно, большинство или все эти предположения так или иначе окажутся не верны?

Что если через год европейские лидеры сквозь зубы пробормочут «ну, ошиблись, ну бывает»?

И сколькими жизнями украинцев придётся расплачиваться за эту «ошибку»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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