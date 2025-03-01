 

Зеленский заявил, что действовал в Вашингтоне по советам Бориса Джонсона

01.03.2025, 17:33, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед визитом в Вашингтон встречался с британским политиком Борисом Джонсоном и на встрече с руководством США вёл себя в соответствии с его советами.

«Мы виделись с большим другом Украины Борисом Джонсоном и он, как всегда, помог мне добрым словом, дал рекомендации, наставления… Я не совсем понимаю, почему [Дональд] Трамп так отреагировал. Джонсон сказал, что всё будет в порядке, что в США любят настойчивых и дерзких», – заметил глава государства, общаясь с украинскими СМИ.

Зеленский допустил, что его неправильно поняли – у него сложилось впечатление, что Трамп и вице-президент Вэнс «мягко говоря, не идеально владеют английским языком». В следующий раз он намерен приехать с переводчиком.

«Мистер Джонсон пообещал мне дать на следующую встречу своего переводчика, профессионала. Он говорит, что после этого у нас точно всё будет хорошо», – добавил президент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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