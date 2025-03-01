Мнение: Ад — это другие

Жан-Поль Сартр потом расстраивался: говорил, что под формулой «Ад — это другие» он имел в виду совсем не то. Однако его никто не слушал, потому что реальная жизнь ежедневно доказывала: самые большие беды (после тех, которые мы устраиваем себе сами) действительно проистекают от столкновений с другими людьми.

Процитирую Антона Волкова (ссылка):

Дума собирается защитить детей от бродячих собак…

…Ок. А только от бродячих? От тех, что в ошейниках, укусы приятнее и раны мгновенно заживают?

Собаки с хозяевами опасны не меньше, особенно крупные или бойцовские. Закон об обязательном ношении намордника прекрасно компенсируется необязательностью его выполнения (а что вы сделаете?).

У меня личные счёты с собаководами.

Когда мне было 13 лет, у дома на детской площадке на меня напал “домашний” кавказец, разодрав ногу до кости. И это ещё повезло — поводок не дал меня основательно загрызть. После двух недель лёжки дома я получил загноение раны, её снова разрезали, удалили часть голени, потом ещё месяц в госпитале и полгода восстановления. Удивительным образом я не остался хромым — напоминает только шрам в полноги…

…Владельцы собак, ни в моём случае, ни в случае той девочки не получили никаких последствий. Да и кому легче от того, что накажут какого-то [дурака], когда твой ребёнок уже пострадал?

И действительно: самые проблемные собаки — это домашние, принадлежащие беспечным или зловредным хозяевам. Чаще всего, кстати, от домашних чудовищ страдают не случайные прохожие, а те, кто находится рядом: или члены семьи владельца, или собаководы, делящие с чудовищем одну площадку для выгула.

Вообще, если мы посмотрим на список проблем, которые отравляют нам жизнь, мы обнаружим там в первую очередь других людей: соседей сверху, которые топают и заливают, шумных мотоциклистов, злокозненных коллег по работе и так далее. При этом наивный план «пусть хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей» не сработает, так как в чужих историях плохие люди — это мы.

Получается забавный феномен: разгорячённая общественность старательно отворачивается от главной проблемы, чтобы «не выйти на самих себя».

Домашние собаки опаснее диких, однако волны ненависти в соцсетях раздуваются именно в адрес бродячих собак, так как домашние собаки — это наши собственные питомцы, их жалко.

Чаще всего спорим и ссоримся мы на собственной кухне, со своими близкими, однако в качестве официального врага соцсети предлагают нам гастарбайтеров, чиновников или иностранцев — то есть «внешние» для обывателя сущности, с которыми он сталкивается редко, которых удобно считать чужими, и в сторону которых удобно канализировать свой гнев.

Я не призываю к экуменизму, пацифизму или БЛМ: понятно, что армия и полиция выполняют очень важную работу, и что с некоторыми людьми без винтовки в руке договориться нельзя. Однако всё же 90% наших проблем — это хорошо знакомые нам люди, которые окружают нас дома или на работе, зачастую даже наши родственники или бывшие друзья.

Если хотите поспорить, просто вспомните про коммуналки. Тот самый «простой народ», на защиту которого не жалеют горла народные трибуны, надо защищать в первую очередь от него самого.