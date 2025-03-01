«Принял за спам-бота»: в Петербурге задержали администратора Telegram-канала, который избил флиртовавшую с ним девушку

В Санкт-Петербурге задержали 38-летнего местного жителя, который ударил по лицу девушку в кафе. Мужчина уже раскаялся в содеянном, но в своё оправдание заявил, что пребывал в невменяемом состоянии из-за многодневного недосыпа.

Инцидент произошёл 27 февраля на Невском проспекте. Подозреваемый, по его собственным словам, зашёл в кафе после как проработал двое суток подряд – он администрирует несколько десятков Telegram-каналов и был вынужден подменять сразу двоих коллег. Судя по записям камер видеонаблюдения, к нему подсела девушка и спросила, хорошо ли он себя чувствует, а затем предложила помощь. Поначалу петербуржец не отвечал, но затем у них завязался разговор. Через несколько минут он поднялся и начал наотмашь бить собеседницу по лицу.

«Я не помню точно, что она сказала – кажется, предложила поехать к ней или флиртовала как-то… Знаю, что это звучит бредово, но я принял её за спам-бота и решил, так сказать, забанить», – пояснил фигурант дела.

Свидетели инцидента оттащили мужчину и вызвали полицию, которая задержала его и определила его в изолятор временного содержания, где он смог наконец-то выспаться. При этом потерпевшую так и не удалось уговорить написать заявление – она проигнорировала это предложение.

«Девушка рассказала наряду о важности поддержания общественной безопасности, понадеялась, что подобные инциденты не повторятся в будущем, а затем предложила «чекнуть био», что бы это ни значило», – рассказал свидетель.

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