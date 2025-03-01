 

Рупор кремлевской пропаганды: Европа предлагает воевать еще год

01.03.2025, 12:40, Разное
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Европа предлагает воевать еще год

План глобалистов в текущих условиях достаточно просто. Несмотря на очевидные последствия возможного сокращения/выхода США из украинской войны, затянуть войну по максимуму. Желательно до осени 2026 года и промежуточных выборов в США. Именно поэтом они сейчас так вцепились в кокаинового фюрера и требуют воевать дальше. Сколько при этом Украина потеряет территории и сколько еще сотен тысяч будет убито, это вопрос незначительный. Тут про другое история, Украина это расходный материал, что понимают все игроки. Поэтому при Зеленском конвейер утилизации украинцев будет работать на полную катушку. О чем достаточно прозрачно ему сегодня в лицо и объясняли Трамп и Вэнс. Впрочем, у администрации Трампа достаточно рычагов, чтобы сделать больно как Зеленскому, так и тем, кто подначивает его продолжать войну.

Весной начнется ввод пошлин против Европы и Канады.

PS. Новый глава Госдепа США Рубио:

Европа предлагает продолжать конфликт на Украине ещё год в надежде ослабить Россию,
По мнению США, подобный план является нереалистичным и может привести к ещё большим разрушениям и гибели людей.(с)

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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