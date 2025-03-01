 

Ультраправый антисемит Эндрю Тейт вернулся в США из Румынии, где находился под “подпиской о невыезде”

01.03.2025, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ультраправый активист и инфлюенсер Эндрю Тейт, известный своим антисемитизмом, вернулся в США из Румынии, после того, как румынские власти разрешили ему покинуть страну, пишет Times of Israel.

Тейту и его брату Тристану с 2022 года было запрещено покидать Румынию, где они обвиняются в изнасиловании и торговле людьми. Отмена этого запрета румынскими властями многими расценивается как проявление влияния новой администрации президента США Дональда Трампа. В четверг братья прилетели во Флориду на частном самолете.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, союзник Трампа, заявил, что им не рады в его штате, а Великобритания, как сообщается, добивается экстрадиции братьев, которые являются гражданами США и Великобритании, по обвинению в уклонении от уплаты налогов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / The Washington Post: США рассматривают возможность прекращения военной помощи Украине

01.03 / “Демонстрация разобщенности выгодна диктатору Путину” – Реакции на встречу Трампа и Зеленского

01.03 / Армия РФ атаковала Украину – в Одесской области убит мужчина, в Харькове разрушена больница

01.03 / Трамп – Зеленскому: “У вас сейчас нет козырей”

01.03 / В Китае пропал министр, курировавший индустрию искусственного интеллекта

01.03 / CNN – Трамп через Рубио передал Зеленскому, что “ему пора покинуть Белый дом”

28.02 / Зеленский после перепалки с Трампом поблагодарил США за “поддержку”

28.02 / Папа Римский подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

28.02 / Украинские СМИ – Зеленский покидает Белый дом досрочно. Трамп – “Он проявил неуважение”

28.02 / В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика