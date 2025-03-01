Армия РФ атаковала Украину – в Одесской области убит мужчина, в Харькове разрушена больница
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В ночь на 1 марта российская армия атаковала Украину дронами, в частности, под ударами оказались Одесская область и Харьков.
В Одесской области погиб 41-летний мужчина, еще три человека получили ранения.
В Харькове разрушена больница, там возник пожар. Из медицинского учреждения эвакуированы около 60 человек.
Украинские военные заявили, что за ночь были перехвачены 103 беспилотника, запущенных Россией.
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