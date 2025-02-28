Мнение: Штраф за входную дверь, тушение пожаров электровихрями и ядерным взрывом

1. Блогеры надёжнее журналистов, так как журналист написал и забыл, а блогеру читатели ошибиться не разрешат. В комментариях мне вчера сказали, что штрафовать на 15 тысяч рублей за неверные двери в этом году всё же не будут. Я проверил, и вправду — ошибка (ссылка). Во-первых, как указали в Госдуме, штрафы до нынешнего уровня были повышены ещё 3 года назад, в 2022 году (ссылка), и законодательство по данному вопросу с тех пор не изменилось. То ли СМИ неверно поняли и процитировали эксперта, заявившего о повышении штрафов, то ли эксперт выдал недостоверную информацию.



Во-вторых, собственно, главное – эти штрафы не касаются обычных жилых многоквартирных домов (ссылка)

Информация о том, что собственников жилья многоквартирных домов будут штрафовать на 15 тысяч рублей за неправильно установленную входную дверь, не соответствует действительности. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичной Мосжилинспекции.

Там объяснили, что направление дверей не отражается в техническом паспорте и не нормировано для многоквартирных домов. В Мосжилинспекции добавили, что в этом году в части пожарной безопасности в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) не вносились изменения.

Штрафы предусмотрены для случая «дверей эвакуационных выходов и дверей на путях эвакуации», которые, согласно требованиям противопожарной защиты, «должны открываться по направлению выхода из здания». Однако, по мнению экспертов, к квартирам это требование применяется только на стадии проектирования, а дверь готовой квартиры не считается эвакуационным путём. На практике, открывающаяся наружу дверь квартиры может даже перекрывать коридор, являющийся частью эвакуационного пути, и препятствовать эвакуации из других квартир. Известен случай, когда одни жильцы подали в суд на других жильцов, установивших такую дверь, однако Верховный суд эту жалобу не поддержал (ссылка).

2. Американские изобретатели утверждают, что научились тушить пожары без воды и пены (ссылка):



Инженеры из Университета штата Огайо разработали устройство, которое использует «ионный ветер» и вихревые кольца для тушения огня. <…>

Каждый, кто задувал свечи на торте, знает, что достаточно небольшого дуновения, чтобы огонь погас. Это происходит потому, что поток воздуха разъединяет источник огня и горючее вещество. Но с костром такой фокус не пройдет — источник пламени слишком большой. Приток кислорода лишь усилит горение.

Новое устройство использует принцип задувания свечи на торте, но в больших масштабах. Сначала генерируется вихревое кольцо воздуха, которое, создавая турбулентный поток, разделяет источник тепла и горючий материал. Одновременно с этим вихревой поток увлекает за собой проводящие аэрозольные частицы, которые, ионизируя воздух, усиливают турбулентность. Из семи разных смесей, которые протестировали ученые, наиболее проводящим аэрозолем оказалась медная фольга.

На практике пожарные будут направлять ручную пушку на огонь, выпуская кольца «ионного ветра». Такой способ тушения пожаров поможет уменьшить расходы, количество мусора, побочный ущерб и вред для природы по сравнению с традиционными методами, такими как вода или пена.

Было бы неплохо, конечно. Современные системы пожаротушения сложны, дороги и грязны. Давно уже пора тут что-нибудь новое изобрести. Я, правда, думал, что изобретут в итоге негорючие материалы, так что гореть в домах будет почти нечему, однако ионный вихрь тоже подойдёт.

Интересно, что будет если вот этой самой измельчённой медной фольгой надышится человек? Подозреваю, для организма передозировка медью малополезна.

3. Наши инженеры, кстати, тоже внесли важный вклад в пожарное дело. В 1966 году они потушили гигантский горящий газовый факел, образовавшийся в результате аварии на Уртабулакском месторождении под Бухарой. Метод тушения был выбран пропорциональный – факел загасили подземным ядерным взрывом (ссылка).

Про эту уникальную пожарную операцию сняли документальный фильм (ссылка):

Интересно, почему таким же образом не потушат горящий кратер в Туркменистане, который пылает вот уже более 50 лет? (ссылка). Ядерных бомб у нас, кажется, вполне достаточно — если туркмены попросят, мы две-три бомбы наверняка сможем им продать.