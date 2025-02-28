Мнение: Выгодные цены на золото, осталось ли золото в Форт-Ноксе и золотой дефолт Банка Англии

1. В Школе Капитализма я рассказываю про физическое золото и настольную машину для печати денег. Цитирую из начала поста (ссылка):



…Дональд Трамп признался, что обстоятельно поговорил с Владимиром Путиным по поводу завершения Спецоперации. Краткая суть беседы в изложении президента США: обе стороны (Россия и США) хотят полностью остановить боевые действия, мнение Киева не имеет значения, осталось теперь только договориться о конкретных деталях.

Для России дилбрейкером (отменяющим сделку пунктом) могло бы стать вступление Украины в НАТО, однако американцы, кажется, уже согласились Украину в НАТО не брать. У США, в свою очередь, вообще никаких условий по Украине нет — они всё возможное из ситуации уже выжали, им пора фиксировать прибыль, закрывая проект.

Рынки из этого сделали вывод, что обсуждение мирного договора продвинулось довольно далеко, и что как минимум обострения конфликта ждать не приходится: новые власти США не намерены подливать масло в огонь.

Рубль укрепился до 89 рублей за доллар, полностью отыграв падение последних месяцев. Русские акции растут, Виктор Мараховский с удовлетворением констатирует, что один из его портфелей прижирел на 5 млн рублей (ссылка). Золото существенно подешевело в рублях, и Кримсональтер в сегодняшнем своём посте обращает внимание подписчиков на это потенциально выгодное обстоятельство (ссылка).

Лично я тоже считаю золото хорошим активом и думаю, что оно будет расти. Нынешний курс в 89 рублей за доллар похож на временную аномалию — нашей экспортной экономике более выгоден курс в 100-110 рублей за доллар, причём с прицелом на дальнейшее ослабление рубля. Котировки золота, таким образом, будут расти и из-за ослабления рубля, и потому, что золото по некоторым причинам растёт в цене само по себе. Столь славных цен рублёвых цен на золото, как сейчас, возможно, уже не будет.

Вместе с тем я рекомендую дважды подумать, если вы намерены купить золото в слитках или в чём-то ещё физическом помимо инвестиционных монет…

2. Не вполне ясно, остались ли ещё 5 мегатонн золота в главном хранилище США, или их уже разворовали. Общественность взволнована (ссылка):



«Это золото принадлежит американскому обществу! Мы хотим знать, там ли оно всё ещё», — написал Илон Маск в соцсети X.

Стоимость золота, хранящегося в Форт-Ноксе, может составлять до 426,3 млрд долларов. Как сообщает Newsweek, некоторые слитки находятся там как минимум с 1920-х годов и к настоящему времени могли деформироваться и потерять форму. <…>

«Некоторые люди подозревают, что золото было задействовано в золотых свопах с иностранными правительствами или банками, торгующими слитками, другие полагают, что золото было тайно вывезено из Форт-Нокса и продано, а третьи считают, что слитки в Форт-Ноксе на самом деле представляют собой позолоченный вольфрам», — приводит издательство слова парламентария Рона Пола во время слушаний 2011 года.

Последняя частичная проверка активов была проведена в 1974 году, когда состоялся предыдущий визит делегации Конгресса США и группы журналистов.

Деформация слитков не является проблемой, переплавить можно очень дёшево, а вот если золото украли или заменили на вольфрам, тогда да, тогда его уже не вернёшь. Другой вопрос, что признавать крупную недостачу не в интересах Дональда Трампа: такая новость стала бы слишком серьёзным ударом по доллару США. Поэтому, думаю, пошумят и успокоятся: даже если там действительно уже никакого золота нет.

3. Большие вопросы по поводу реального наличия золота есть и к Великобритании (ссылка):

В Банке Англии дефолт по поставкам технического золота – вскрылось что золотой запас существовал только на бумаге (ссылка).

На рынке золота лихорадка – цена пробивает исторический рекорд, а инвесторы скупают золото рекордными темпами, в том числе и из хранилищ в Англии. Тут-то и вскрылся нюанс – золота там нет.

Банк Англии опубликовал сообщение что сможет поставить желающим золото только через 4-8 недель. Что незаконно – по закону, банк обязан поставлять его за 14 дней.

Аналитики в шоке – государство говорит что у него есть золота на которое потрачены деньги, люди золота покупают но оказывается что золота нет а склады пусты. Инвестор Эндрю Магуайр даже выступил в Парламенте Англии где спросил почему золотой рынок в дефолте но правительство его игнорирует.

Куда делось золото – никто не знает. Британия вместо слова «дефолт» использует в СМИ новояз «недостача». Все как обычно.

Новость примерно месячной давности, однако её подтверждают и более солидные источники, такие как Нью-Йорк Пост (ссылка). Действительно, если слитки физически присутствуют в хранилище у Банка Англии, странно, что банк не может выдавать их желающим немедленно.

Впрочем, возможно, всё дело в английской бюрократии. Речь идёт про 82 млрд долларов, это 72 тысячи слитков по 12 килограмм. Если каждый слиток клерк оформляет по 3 минуты, заполняя гусиным пером формуляр с номером слитка и фамилиями ответственных, на обработку всех слитков потребуется примерно 500 рабочих дней. Если у них в хранилище 10 сотрудников с нужными допусками, как раз 50 дней на обработку всего объёма и выходит.