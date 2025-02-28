 

Украинские СМИ – Зеленский покидает Белый дом досрочно. Трамп – “Он проявил неуважение”

28.02.2025, 21:15, Новости дня
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Украинские СМИ сообщают, что Зеленский покидает Белый дом досрочно, переговоры с Трампом закончились провалом.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social свой комментарий к встрече с Зеленским.

“Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции. И я понял, что президент Зеленский не готов к миру, в который Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру”, – заявил Трамп.


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