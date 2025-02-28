Рупор кремлевской пропаганды: Марионетка на замену

Пока решается вопрос с последней гастролью кокаинового фюрера, параллельно уже началась раскрутка марионетки на замену, которую должны привести к власти на ближайших выборах на Украине, которые США намерены провести уже в этом году.

Будут лепить образ "украинского Манштейна", при этом старательно принижая роль Залужного в "успехах" летнего контрнаступления 2023 года, которое закончилось для Украины катастрофой и полной утратой оперативно-стратегической инициативы. Потом ждите рассказов, как "украинским Манштейн" предупреждал "украинского Гитлера", но тот его не слушал, поэтому украинский рейх проиграл. Как-то так будут позиционировать. Весь негатив за военные поражения свалят на кокаинового фюрера. Ну и на Сырского.

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Источник: Colonel Cassad

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