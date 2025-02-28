 

В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой

28.02.2025, 20:15, Новости дня
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В пятницу, 28 февраля, в работе WhatsApp в Израиле был зафиксирован сбой, о котором сообщили десятки тысяч пользователей. Первые сообщения о сбоях появились около 17:20 по ближневосточному времени.

Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой приложения и отправкой сообщений; также не всегда удается осуществить звонок.

По данным сервиса Downdetector, проблема носит глобальный характер.


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