В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой

В пятницу, 28 февраля, в работе WhatsApp в Израиле был зафиксирован сбой, о котором сообщили десятки тысяч пользователей. Первые сообщения о сбоях появились около 17:20 по ближневосточному времени.

Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой приложения и отправкой сообщений; также не всегда удается осуществить звонок.

По данным сервиса Downdetector, проблема носит глобальный характер.