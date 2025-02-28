 

Мнение: Сделки не будет

28.02.2025, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Похоже, весь этот фарс с «переговорами Путина и Трампа по достижению Сделки» наконец-то выдохся и неприличным «пуком» лопнул. То есть – никакой «сделки» не будет, что уже подозревали всякие скептики с самого начала. Не будет, потому что никакой сделки с самого начала не было. Все дело в том, что Россия в лице Путина абсолютно не готова «подвигаться» вообще ни в каком направлении. Другими словами, Путин не готов ни на какие уступки.

А если речь о такой непримиримости, то какие могут быть «сделки»? Строго говоря, о чем еще можно было говорить? РФ просто не в чем уступать «ради мира», поскольку уступать России просто не в чем, да и ни к какому «миру» Россия не стремится, ей вполне нравится нынешняя ситуация. Наоборот – мир выглядит слишком грозно и неуютно для РФ, поскольку при любом мире надо будет объяснить – а за что, собственно, воевали? Вот ЗА ЭТО??

Мир станет практически признанием банкротства всей прошлой политики. Потому никто на это и не пойдет, если только не под давлением непреодолимой, как говорится, силы. То есть – только в результате поражения. Пока что для этого нет никаких видимых причин – значит, предпосылок нет. Что, кстати, было очевидно и в начале года, но непрошибаемый оптимизм и энтузиазм Трампа породил массу всяких надежд, точно по Пушкину – ах. обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.

Однако – реальность жестока. И скоро мы, как обычно, ударимся об нее с разбегу, лбом. Ах, этот чертов Трамп, разбередил душу… Свести мечты и реальность просто «по желанию» еще никому не удавалось. Придется перебирать обычные новости этой дурной бесконечности. Например, недавнее сообщение, что выплаты за заключение контракта впервые вдруг в нашей мрачной стране пошли в обратную сторону – назад. Первой развернулась обратно Самара. Самарская область не так давно установила у себя рекордные 3,6 млн. рублей для «добровольцев-контрактников»… и вот, в области решили, что 3,6 млн. все ж будет как-то слишком жирно. Снизили до 2,1 млн.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Рупор кремлевской пропаганды: В Вологде началась опричнина

28.02 / Учёные теологического факультета МГУ впервые провели верблюда через угольное ушко

28.02 / Мнение «аналитика»: О сделке с дьяволом… Подписать нельзя отказать?

28.02 / Мнение: Максим конца февраля для молодого Сапожника

28.02 / Мнение «аналитика»: О девушке и СВО… Очень грустная история?

28.02 / Московский автозавод презентовал две новые модели: «Москвич Эс» и «Москвич Трак»

28.02 / Мнение: Трамп запрещает “цифровую валюту”

28.02 / Нерожавшие совершеннолетние девушки получат повестки в роддом

28.02 / Самая маленькая видеоигра в мире позволит поиграть истребителем на наноуровне

28.02 / Мнение: Роботы трезвеют и умнеют

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика