Мнение: Сделки не будет

Похоже, весь этот фарс с «переговорами Путина и Трампа по достижению Сделки» наконец-то выдохся и неприличным «пуком» лопнул. То есть – никакой «сделки» не будет, что уже подозревали всякие скептики с самого начала. Не будет, потому что никакой сделки с самого начала не было. Все дело в том, что Россия в лице Путина абсолютно не готова «подвигаться» вообще ни в каком направлении. Другими словами, Путин не готов ни на какие уступки.

А если речь о такой непримиримости, то какие могут быть «сделки»? Строго говоря, о чем еще можно было говорить? РФ просто не в чем уступать «ради мира», поскольку уступать России просто не в чем, да и ни к какому «миру» Россия не стремится, ей вполне нравится нынешняя ситуация. Наоборот – мир выглядит слишком грозно и неуютно для РФ, поскольку при любом мире надо будет объяснить – а за что, собственно, воевали? Вот ЗА ЭТО??

Мир станет практически признанием банкротства всей прошлой политики. Потому никто на это и не пойдет, если только не под давлением непреодолимой, как говорится, силы. То есть – только в результате поражения. Пока что для этого нет никаких видимых причин – значит, предпосылок нет. Что, кстати, было очевидно и в начале года, но непрошибаемый оптимизм и энтузиазм Трампа породил массу всяких надежд, точно по Пушкину – ах. обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.

Однако – реальность жестока. И скоро мы, как обычно, ударимся об нее с разбегу, лбом. Ах, этот чертов Трамп, разбередил душу… Свести мечты и реальность просто «по желанию» еще никому не удавалось. Придется перебирать обычные новости этой дурной бесконечности. Например, недавнее сообщение, что выплаты за заключение контракта впервые вдруг в нашей мрачной стране пошли в обратную сторону – назад. Первой развернулась обратно Самара. Самарская область не так давно установила у себя рекордные 3,6 млн. рублей для «добровольцев-контрактников»… и вот, в области решили, что 3,6 млн. все ж будет как-то слишком жирно. Снизили до 2,1 млн.