 

Рупор кремлевской пропаганды: В Вологде началась опричнина

28.02.2025, 19:45, Разное
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Власти Вологды создали «Опричников» для «воспитания молодежи»

Правительство Вологодской области решило создать автономную некоммерческую организацию «Опричники», которая организует условия «для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи». Соответствующий документ размещен на портале нормативных актов.
Министерству молодежной политики поручено в срок до 31 марта 2025 года обеспечить все необходимые организационные мероприятия.
Старт "Опричнины" в Вологде намечен на 30 апреля. Также в этом году в Вологде собираются установить памятник Ивану Грозному.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/67c1a2c09a7947668cdf6720 – цинк

На фон создания Опричнины в руководстве региона прошли аресты за коррупцию.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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