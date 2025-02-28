Рупор кремлевской пропаганды: В Вологде началась опричнина
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Власти Вологды создали «Опричников» для «воспитания молодежи»
Правительство Вологодской области решило создать автономную некоммерческую организацию «Опричники», которая организует условия «для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи». Соответствующий документ размещен на портале нормативных актов.
Министерству молодежной политики поручено в срок до 31 марта 2025 года обеспечить все необходимые организационные мероприятия.
Старт "Опричнины" в Вологде намечен на 30 апреля. Также в этом году в Вологде собираются установить памятник Ивану Грозному.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/67c1a2c09a7947668cdf6720 – цинк
На фон создания Опричнины в руководстве региона прошли аресты за коррупцию.
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Источник: Colonel Cassad
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