Учёные теологического факультета МГУ впервые провели верблюда через угольное ушко

Учёные теологического факультета МГУ вместе с научными работниками РПЦ провели эксперимент по туннелированию верблюда, в рамках которого животное смогло преодолеть препятствие, в сотни раз уступающее ему по габаритам. Об этом на научной конференции «Фундаментальная наука: от теории к эксперименту» заявил архимандрит Константин Белый.

«Квантовый компьютер «Богомышленник», изготовленный в мастерских Свято-Тихоновского монастыря, сумел произвести вычисления, благодаря которому экспериментальный верблюд с помощью волновой функции был подвергнут сжатию без нарушения внутренней структуры», – пояснил отец Константин.

По его словам, успешный эксперимент открывает большие возможности для науки и всего человечества. Так, новая технология позволит перемещать святыни через стены, барьеры и даже закрытые пространства, а паломники смогут за короткое время и умеренную плату прикоснуться к мощам Святой Матроны, не тратя время на линейное преодоление расстояний в тысячи километров из Нью-Йорка или Гонконга – попасть к реликвии можно будет с помощью обычного квантового скачка.

Присутствующий на конференции зампредседателя по этике Союза промышленников и предпринимателей Сергей Вышковский высоко оценил результаты эксперимента. Он отметил, что своевременное инвестирование в такую технологию создаст «райские условия для бизнесменов в обозримом будущем».

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