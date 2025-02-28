 

Мнение: Трамп запрещает “цифровую валюту”

28.02.2025, 15:50, Разное
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Трамп кстати законодательно запретил CBDC, то есть как раз “цифровые доллары”. Видимо, это событие имеет прямое отношение к недавнему решению Набиуллиной, которая вдруг резко затормозила внедрение в России “цифрового рубля”, продвигавшееся лично Путиным, и даже уже была названа дата – 1 июля этого года.

Я не ошибся – помог Трамп. Кормилец, отец родной! Кто еще защитит русских людей, как не президент Америки, от продажи в бессрочное рабство? Больше точно некому.

Источник: Размышления вольного социолога


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