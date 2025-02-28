Самым популярным расширением для браузера стал блокировщик новостей про Трампа и Маска

Самым популярным расширением для браузеров на основе проекта Chromium по итогам февраля стал блокировщик новостей про президента США Дональда Трампа и его соратника Илона Маска.

Пользователи также могут опционально блокировать публикации о вице-президенте Вэнсе и других членах команды Трампа. Расширение разработал 27-летний программист из Вологды Андрей З. Он рассказал, что не ожидал такой популярности программы и первоначально делал её для себя.

– Поймите правильно – эти двое мне вполне симпатичны, они хотя бы что-то пытаются сделать, у них благие намерения. Но читать новости стало невозможно, в глазах рябит от этих двух имён, – пожаловался он. – Что там Трамп сказал – всем интересно, а то, что у нас в Вологде вторую неделю нет электричества, то, что у нас случилась утечка штамма «гамма-2» из лаборатории и половина населения превращается невесть во что – на это всем плевать. Всего пара заметок на новостных сайтах, зато про Трампа каждые 5 минут пишут. У меня иногда складывается впечатление, что мы не в России живём… Или что это мы, а не Канада, стали 51-м штатом. Поэтому я решил написать программу, которая убирает такие новости с глаз долой, как назойливую рекламу. Оказалось, на это есть большой спрос, причём в многих странах.

Всего за 4 дня расширением стало самым популярным в России, а за последующие 10 дней вышло в мировую первую десятку. Разработчик уже встроил в него рекламу и планирует за вырученные деньги уехать в США, поскольку в Вологде, по его словам, стало «невозможно жить».

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