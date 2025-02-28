Специалисты «Авиакора» завершили сборку первого фюзеляжа для «Ладоги»

На самарском авиационном заводе «Авиакор» изготовлен и отправлен на УЗГА первый фюзеляж для ТВРС-44 — самолета, также известного как «Ладога». Новое российское воздушное судно, предназначенное для региональных пассажирских и грузовых перевозок.

В данном проекте, помимо множества других предприятий и институтов, принимают участие специалисты Самарского национального исследовательского университета, отвечающего за выпуск ряда требуемых для «Ладоги» систем и оборудования.

Напомним, ТВРС-44 является отечественным региональным самолетом, призванным заменить устаревшие, но еще работающие Ан-24 и Ан-26, а также Як-40. «Ладога» рассчитана на перевозку до 44 пассажиров и уже идет разработка грузопассажирского варианта. Кроме того, в перспективе создание удлиненной 58-местной версии.

Фюзеляж для ТВРС-44 изготавливается на самарском «Авиакоре», крыло создается Смоленским авиационным заводом, «хвостом» занимаются в нижегородском отделении УЗГА, а окончательная сборка «Ладоги» будет проходить на площадке УЗГА, расположенной в Екатеринбурге. При этом двигатели модели ТВ7-117СТ-02 производит ОДК-Климов из Санкт-Петербурга.