ФСБ РФ объявила о предотвращении убийства митрополита Тихона

ФСБ РФ объявила, что предотвратила в Москве убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшееся украинскими спецслужбами. В сообщении сказано, что в Москве задержаны житель РФ и житель Украины, завербованные через мессенджер Telegram военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта.

В заявлении ФСБ сказано: “Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона”.

“В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве. После совершения преступления они планировали выехать из РФ с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами”.

Судя по заявлению ФСБ, задержанных обвинят в подготовке террористического акта и незаконном обороте взрывных устройств.

Позже ФСБ уточнила: убийство готовили помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Один из задержанных заявил, что за отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников.