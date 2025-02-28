Рупор кремлевской пропаганды: 11 лет “Вежливым людям”

11 лет назад "вежливые люди" заняли крымские аэродромы и Русская Весна в Крыму получила свое естественное развитие, вернув Севастополь и Крым домой в России.

Пост 11-летней давности про вежливых людей https://colonelcassad.livejournal.com/1440088.html

Надежды и ожидания на фоне общей неизвестности будущего тогда конечно было немного другие, но в итоге все для нас закончилось хорошо.

Время конечно быстро пролетело, хотя казалось бы совсем недавно было. Но это уже история.

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Источник: Colonel Cassad

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