 

Рупор кремлевской пропаганды: 11 лет “Вежливым людям”

28.02.2025, 4:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

11 лет назад "вежливые люди" заняли крымские аэродромы и Русская Весна в Крыму получила свое естественное развитие, вернув Севастополь и Крым домой в России.

Пост 11-летней давности про вежливых людей https://colonelcassad.livejournal.com/1440088.html
Надежды и ожидания на фоне общей неизвестности будущего тогда конечно было немного другие, но в итоге все для нас закончилось хорошо.
Время конечно быстро пролетело, хотя казалось бы совсем недавно было. Но это уже история.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Мнение: “Облако-рай”

28.02 / Мнение «аналитика»: О флирте с Трампом… «Медовый месяц» окончен, далее — развод?

28.02 / Мнение: Страшная гибель трех поколений семьи Тарховых

28.02 / Мнение: Кто-то подарил отсрочку России

27.02 / Рупор кремлевской пропаганды: 2 гвоздики товарищу Сталину. Анонс 30-й акции

27.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Blue Ghost над поверхностью Луны

27.02 / Мнение: Доказывать, что сажа бела

27.02 / Рупор кремлевской пропаганды: День ССО

27.02 / Туркменские учёные выяснили, что конь лягает человека в голову, когда тот находится слишком близко к задним ногам

27.02 / Мнение: Прибалтика: с энергией всё плохо, зато есть вино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика