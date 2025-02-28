 

После получения пополнений северокорейские войска возвращены на фронт под Курском

28.02.2025, 3:20, Новости дня
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Национальная разведывательная служба Республики Корея сообщает, что Северная Корея направила в Россию новых военнослужащих, чтобы восполнить значительные потери, понесенные контингентом в ходе войны с Украиной. Численность пополнений еще не установлена, однако после их получения войска вновь выдвинуты на фронт в Курской области.

Телекомпания CNN цитирует аналитиков, заявляющих, что сотни северокорейских военнослужащих были переправлены в Россию морским путем. В операции принимали участие несколько кораблей большой десантный корабль “Осляба”. Канал публикует и спутниковые снимки, которые могут свидетельствовать о переброске войск.

Напомним: изначально КНДР направила в Россию для участия в военных действиях против Украины около 11000 военнослужащих. В середине января стало известно, что по данным разведки Южной Кореи, около 300 из них были убиты, 2700 ранены. Это заставило командование вывести контингент в тыл.

Отметим: столь ощутимые потери стали сочетанием высокой мотивации, непонимания современной войны, а также результатом заданий, которые давались ими российскими союзниками. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщал всего о двух случаях сдачи в плен.


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