Мнение: Страшная гибель трех поколений семьи Тарховых

Дикое событие произошло в Самаре не так давно. Буквально как из какого-то Стивена Кинга. Дичь. Там вроде как убили целую семью – бывшего мэра Виктора Тархова вместе с женой, причем обвинили в этом двойном убийстве… его внучку Катерину. Внучка вполне себе созревшая – ей 30 лет. Потому что есть еще дочка, но она у этой семьи сидит, по обвинению в финансовых махинациях. При этом почему «вроде как»? Потому что тел убитых до сих пор не нашли. По версии следствия, их убила внучка, а тела вывезла в специальных бочках с жидким азотом, которые вскоре после убийства приобрела по случаю.

Зловещая история. Семейная. Каково? Дочь мэра погорела, как говорят, еще в 2021 году на весьма стремном деле – на вымогательстве. В ее руки вроде как попал компромат на самарского «водочного короля», депутата Самарской областной думы Александра Милеева. Людмила, не будь дура, оценила свой «компромат» в 200 млн. руб. В 2021 году вела много раз переговоры о том, как передать деньги, в конце концов ее взяла ФСБ. Суд состоялся в 2022 году, Людмиле дали 7 лет.

Стивен Кинг отдыхает! Про внучку пишут, что она якобы была очень избалована дедом, очень эгоистична, и была «на ножах» с собственной матерью. Но – чтоб вот так просто УБИТЬ? Родных бабку и деда?? В общем, скандал! Виктор Тархов, кстати, с самого начала был не прост: он вообще-то выходец… из ЮКОСа. В Самаре ведь какая-никакая нефть имелась, и входила она аккурат в ЮКОС. То есть Тархов работал еще с Ходорковским. И вот – в 2006 году сумел обойти во втором туре на выборах мэра Самары ажно самого единоросса Лиманского! Причем у них тогда была даже, в соответствии с тогдашним духом демократии, дебаты Тархов-Лиманский, которые показывали по самарскому телевидению. Дебаты позвали вести столичную знаменитость – Владимира Соловьева! И Тархов на тех дебатах ПОБЕДИЛ единоросса!!

Во дела. Так Тархов нарушил монополию Единой России на посту мэров в стране. Надо же… Правда, в 2010 году Тархова все ж сумела ВЫЖИТЬ Единая Россия из мэров. Технично. Я описывал это в своем ЖЖ:

«Примерно так же было и в Самаре, когда там в 2006 году избрали Виктора Тархова. Он тоже был честный, с безупречной репутацией, и тоже не единоросс. Не беспартийный, а как бы прямой оппонент «партии власти», из «Справедливой России». На Тархова тоже возлагались огромные надежды – думали, что уж при честном-то мэре Самара процветет…

А что произошло на самом деле? Да в том-то и дело, что НИЧЕГО. Ни в нашем городке за Уралом, ни в Самаре, при честных мэрах никаких особых сдвигов к лучшему не случилось. Даже наоборот – как бы и хуже не стало. Вроде и мэры работали в них не покладая рук, и открыты были, и подчиненных распекали – а дела в городах шли все хуже и хуже. И ни одна из насущных проблем, о которых только бестолку говорили при старых мэрах-взяточниках, при новых мэрах тоже не решалась. Приуныли граждане…

Давайте прикинем: а на что вообще рассчитывает обыватель, когда хочет «честного мэра»? Почему он надеется, что при нем станет лучше?

Ответ очевиден: обыватель думает, что честный мэр и сам воровать не будет, и другим не даст. А значит – денег в городском бюджете станет больше, проблемы станут решаться веселей. Вот и процветание!

Например. Поступает в город «сверху», допустим, 10 млн. руб. На городские нужды. Как ведет себя в этом случае обычный мэр-единоросс? Известно как: 4 млн. он сразу «откатывает» обратно, тем, кто деньги выделил; потом 3 млн. берет себе; ну и оставшиеся 3 дает все-таки «на городские нужды», из которых еще минимум 1,5 разворовывают его подчиненные. В итоге городу достается 15% выделенной суммы, это слезы, есть от чего горожанину беситься и на чем свет стоит крыть городские власти.

А если мэр – честный? Тогда, понятно, вместо «отката» он сунет Его Величеству Федеральному Чиновнику кукиш, себе, понятно, не возьмет ни копейки, да и подчиненным не даст ничего своровать; всё – в дело, всё – на благо любимого города! Таким образом, при честном мэре городу станет доставаться не жалкие 15%, а все 100% дотаций и преференций! Почти в 7 раз больше!! Разве тут не повод порадоваться нашему обывателю, поздравить себя с тем, что сделал, наконец-то, правильный выбор?!

Однако «по факту», как видим, ничего хорошего не происходит при честных мэрах. Никакого тебе роста процветания и благосостояния – а даже наоборот, ухудшение. В чем тут дело? Может, честные – не те, за кого себя выдают? Или в расчеты вкралась какая-то ошибка?!

Ответ прост. В расчетах ошибки нет, возможно, все действительно было бы так, как мы описали… Но возникает маленький нюанс: когда мэр честный и беспартийный (а еще хуже – прямо оппозиционный) – ему просто не приходят никакие 10 млн. руб. Федеральный Чиновник делает круглые глаза – какие 10 миллионов? Откуда? Кто обещал? Да разве вы не знаете, что у нас кризис (неурожай, реорганизация, Универсиада с Олимпиадой и т.д., нужное вписать)?!

Моему зауральскому мэру просто перестали перечислять почти все субвенции из области и из Центра; с Тарховым было еще хлеще – приходилось слышать, что во время его «правления» Самару выкинули из 70 разных федеральных программ. Под самыми разными предлогами, все, естественно, чисто объективные. А ведь каждая программа – это деньги, которые могли бы попасть, но не попали в городской бюджет.

Вот так и возникает описанная выше ситуация: мэр честный, действительно не ворует – а в городе ситуация почему-то ухудшается. Сидят горожане на кухнях, ворчат: «Эх, при прежнем, уж на что был взяточник и пройдоха, а все-таки хоть что-то (на 15% – С.) делалось! А при нынешнем недотепе, тьфу, вообще ничего»

На это можно пылко возразить – мол, чепуха, зачем вообще мэр ждет каких-то выплат и дотаций «сверху», пусть, мол, живет с городом «на свои»! Увы, это глупо. Межбюджетное законодательство специально составлено так, что «на свои», то есть на собственные налоги, ни один город в стране существовать не может: их просто слишком мало. Законы составлены так, что ЛЮБОЙ руководитель местного самоуправления должен стоять с протянутой рукой – а «наверху» еще подумают, дать ему что-нибудь или нет…

Знакомые мне честные мэры – бывший «газовик» и Тархов – предпочли ничего не выклянчивать и не суетиться. А просто медленно тонуть, как «ВАРЯГ», все 4 года отведенного срока. Печально и гордо идти на дно народного презрения и непонимания».



Вот так – Тархов проиграл и выбыл из политики в Самаре. Однако, как видим, дожил аж до сегодняшнего времени… когда и оказался самым жестоким образом убит вместе с супругой. Если обвинение правдиво – получается, что в итоге практически вся семья Тархова попала под распыл: Тархов с женой убиты и даже трупы уничтожены, дочь Тархов в тюрьме по обвинению в вымогательстве, внучка попадает под обвинение в двойном убийстве. Попали под «обнуление».

Ах Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня…