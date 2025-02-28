 

Израиль снимет бойкот с трех ультраправых партий в Европе

28.02.2025, 0:25, Новости дня
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Израиль прекращает бойкот трех ультраправых партий в Европе. По распоряжению главы израильского МИДа будут установлены контакты с “Национальным объединением” во главе с Марин Ле Пен во Франции, с партией “Шведские демократы” в Швеции, партией “Голос” в Испании. По информации Ynet, Израиль продолжит бойкотировать “Австрийскую партию свободы” и партию “Альтернатива для Германии”.

Глава МИДа Израиля Гидеон Саар на встрече с лидерами еврейских организаций в Бельгии сказал, что он отдал распоряжение посольствам во Франции, Швеции и Испании установить контакты с указанными партиями. По его словам, с указанными политическим движениями будет поддерживаться такая же связь, как с любыми другими политическими партиями в Европе. Саар отметил, что решение было принято в связи с тем, что позиции политических движений меняются, в том числе в отношении Израиля, оценки Холокоста и антисемитизма.

Саар отметил, что некоторые партии имеют “проблемное прошлое”, но МИД оценивает их реальные действия в настоящий момент. Например, принималось во внимание то, как партийные лидеры относятся к своим членам, допускающим антисемитские высказывания. “Мы не хотим лишаться друзей в Европе, но и не хотим легитимизировать партии, которые терпимо относятся к явлению неонацизма”.


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