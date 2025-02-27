Рупор кремлевской пропаганды: 2 гвоздики товарищу Сталину. Анонс 30-й акции

2 гвоздики товарищу Сталину. Анонс 30-й акции

Целостность и уважение истории важно для любой страны и народа, не желающих погибнуть и раствориться во времени. История нашей страны – это много веков, на протяжении были не только громкие победы и грандиозные свершения, встречались и провалы и неудачи. Однако ткань истории неразрывна, все эти года и десятилетия политы потом и кровью наших предков, осенены неустанным трудом по строительству и укреплению державы.

Ни один из исторических периодов нельзя вычеркнуть из общенародной памяти и отбросить, как вредный и ненужный. Тем более, если речь идет о периоде небывалого взлета и могущества России – периоде, когда она впервые в своей истории на долгое время стала одной из двух ведущих держав мира – периоде сталинского СССР, неразрывно связанного с фигурой самого И.В.Сталина.

5 марта 2025 г. в день памяти Иосифа Виссарионовича Сталина мы призываем всех почтить память Вождя лично возложением цветов к его могиле у Кремлевской стены в Москве и в памятных местах в других городах СССР.

Некоторые спросят зачем? Иосиф Виссарионович давно мертв, нет партии, созданной и руководимой им, нет уже почти четверть века страны, главой которой он был. Это все дела давно минувших дней. Сейчас иная страна, иные вызовы, иная действительность.

Мы идем возлагать алые гвоздики потому, что Сталин – наш национальный лидер. Чем такие личности отличаются от исторических деятелей, от ученых, полководцев, инженеров, художников и писателей?

Последних мы помним за великие достижения, военные или мирные подвиги. Чтим их за то, что они сделали лично. Результат их дел – вот он, рядом с нами – научное открытие, победа в сражении, бессмертная книга или картина, либо героический поступок, навсегда вписанный в Историю нашей Родины.

Память о национальных лидерах несколько иного рода. Мы воздаем почести и чтим их не столько за их личные достижения, сколько за те высоты и победы, которых под их руководством достигли мы сами – народ и страна.

Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Петр I – все они заставили русский народ не просто ответить на вызов времени, они заставили мобилизоваться и отстоять свое право на независимость. И даже в их ряду личность И.В. Сталина резко выделяется.

Выделяется теми свершениями, которых достигли мы, русский народ (в союзе с остальными народами СССР) во всех областях человеческого развития.

При Сталине СССР развивался недосягаемыми для мира темпами, всего за 20 лет сделав невиданный в истории рывок, позволивший победить фашистскую гадину, собравшую под свои знамена экономический и военный потенциал почти всей Европы. При Сталине была заложена основа для нашего ракетно-ядерного щита и прорыва в космос. При Сталине культ знаний и труда заставлял нас стремиться в науку и совершать мировые открытия и прорывы. При Сталине всего через два года после войны были отменены карточки и началось ежегодное снижение цен. При Сталине наша страна и наш народ пользовались всемирным признанием и уважением.

Именно при Сталине, на развалинах Рейхстага, мы показали всему миру, кто настоящие сверхчеловеки!

Поэтому нам так дорога его память и мы призываем всех 5 марта 2025 года прийти и почтить великого человека положив две алых гвоздики к могиле вождя или к иным местам в вашей местности, связанным с его именем.

Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» будет проведена в 30-й раз по частной инициативе группы товарищей.

Цель акции — почтить память Вождя 05.03.2025 г. возложением цветов к его могиле на Красной площади в г. Москве. Принять участие могут все желающие самостоятельно и в составе нашей группы.

Для наших товарищей, проживающих вне московского региона и не имеющих возможности принять участие лично — обеспечить добровольный сбор средств на приобретение цветов, приобретение цветов и их возложение в г. Москве от их имени на Красной площади у могилы товарища Сталина 05.03.2025 года.

Подробности можно узнать на этой странице.

Мероприятие в обязательном порядке согласовывается с властями.

Реквизиты:

Карта Сбербанка: 5336 6901 3535 0538

(получатель: Роман Викторович Ф.)

http://stalinizator.ru/2gvozdiki-30/ – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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