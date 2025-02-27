На вопрос, считает ли он все еще Зеленского диктатором, Трамп ответил – “А я такое говорил?”

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27.02.2025, 23:25, Новости дня
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Во время встречи в Овальном кабинете журналисты спросили Дональда Трампа: считает ли он по-прежнему Владимира Зеленского диктатором? Президент США сделал вид, что он удивлен: “Я такое говорил? Не могу поверить, что мог сказать такое”, – ответил он.

Вопрос был задан во время встречи Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, основной темой которой должна была стать война в Украине. На вопрос журналистов, могут ли они “обеспечить” мирное соглашение по Украине, Трамп ответил: “Да, мы можем. Мы сделаем это”.

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтон должен приехать президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что во время его визита будет подписано соглашение о совместной разработке запасов полезных ископаемых. Зеленский, накануне поездки, в беседе с журналистами сказал, что это соглашение может стать гарантией безопасности Украины.


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