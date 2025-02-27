 

Трамп продлил санкции в отношении России еще на год

27.02.2025, 21:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп продлил действие ряда санкций в отношении РФ на год, так следует из черновика документа, выложенного на сайте Федерального реестра Белого дома. Ограничения, срок действия которых продлен, вводились Вашингтоном в 2014, 2018 и 2022 годах в связи с войной против Украины.

“Действия и политика, перечисленные в этих указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов… В связи с этим чрезвычайное положение в стране … должно оставаться в силе и после 6 марта 2025 года”, – говорится в документе.

Указ был подписан на фоне первых с начала войны переговоров высокопоставленных представителей США и России, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде, на которых российская делегация просила способствовать разблокировке замороженных российских активов за рубежом и ослаблению санкций.

25 февраля Дональд Трамп заявил, что возможность отмены санкций против РФ будет рассмотрена в будущем, а на следующий день пояснил, что такой шаг возможен только после урегулирования конфликта в Украине.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / ЕСПЧ защитил британку, изнасилованную 12 израильтянами на Кипре

27.02 / Самолет “Эль-Аль”, следовавший в Нью-Йорк, экстренно перенаправлен в Париж

27.02 / Туристу из Новой Зеландии пожизненно запретили посещать фонтан Треви в Риме

27.02 / Песков – “Донбасс и Новороссия – неотъемлемая часть России”

27.02 / Северная Корея впервые за много лет открыла двери для группы иностранных путешественников

27.02 / Верховный суд Мексики создал прецедент, вступившись за слониху Элли

27.02 / У дома правительства в Самаре взорвалась граната

27.02 / The Marker: израильская компания заблокировала Сербию из-за слежки за журналистами

27.02 / Ynet о деле об исчезновении экс-мэра Самары – у обвиняемой ребенок от израильтянина

27.02 / Трамп: “Украина может забыть о вступлении в NATO”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика