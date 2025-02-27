Мнение: Прибалтика: с энергией всё плохо, зато есть вино

1. Сланцевая энергетика Эстонии заработала ещё при царе, до 1917 года. Основные мощности, однако, ввели позже, при СССР, после того как Сталин вернул Эстонию обратно в наш состав, в 1940-е–1970-е годы. Теперь созданная нами отрасль даёт маленькой прибалтийской стране более двух третей энергии. К огорчению эстонцев, зелёные бесы из Евросоюза требуют сланцевую энергетику уничтожить, подобно тому как они заставили Литву закрыть её АЭС. Процесс демонтажа отрасли уже запущен. Инженер-нефтяник пишет (ссылка):



…а уж сланцу, который по объемам выбросов превосходит даже бурый уголь, вообще был путь закрыт.

Эстония же зависит от сланца чуть ли не полностью, порядка 72-73 процентов её энергетики (не только электроэнергетики, а всей) зависят от сланца. В 2020 году 2225 ГВт-ч, или 40,3% электроэнергии Эстонии, было произведено из горючего сланца, а 748 ГВт-ч, или 13,6%, было произведено из горючего сланцевого газа, который является побочным продуктом производства пиролизной нефти. <…>

Эстония является вторым производителем пиролизной нефти в мире после Китая. В 2019 году было произведено 1,173 млн тонн пиролизной нефти, из них 99% шло на экспорт, где она чаще всего используется для производства смазочных масел. По данным на 2020 год электроэнергия для бытовых потребителей в Эстонии была одной из самых дешёвых в Европе (среди стран ЕС), цены ниже чем в Эстонии (0,1291 евро за кВтч) были только в Венгрии (0,1009 евро за кВтч) и Болгарии (0,0982 евро за кВтч) В сланцевой отрасли занят порядка 1% всей рабочей силы страны.

…весной 2021 года правительственная коалиция Эстонской партии реформ и Центристской партии Эстонии включила в коалиционное соглашение политическую цель — прекратить производство электроэнергии из горючих сланцев к 2035 году и использование горючих сланцев во всём энергетическом секторе не позднее 2040 года.

Вскоре после этого компания Eesti Energia объявила, что прекратит сжигание горючих сланцев для производства электроэнергии к 2025 году и сжигание сланцевого газа к 2030 году. К 2040 году будут закрыты сланцевые нефтеперерабатывающие заводы старого типа, а на сланцевых нефтеперерабатывающих заводах нового поколения сланцы будут заменены отходами пластика. После чего сланцевая энергетика Эстонии закроет последнюю страницу.

Вместо сланца в Эстонии планируют развивать ВИЭ в виде ветряков, солнечных панелей, производства биогаза и так далее…

В том же 2019 году эстонская компания Fermi Energia подписала протокол о намерениях с американской компанией GE Hitachi (GEH). Документ касается возможного размещения в республике малого модульного атомного реактора BWRX-300. Это кипящий водяной реактор мощностью 300 МВт с естественной циркуляцией и пассивным охлаждением.

Сами американцы, естественно, всячески расхваливают свои наработки. «Модульный реактор BWRX-300 — это прорыв в технологиях. Он может составить конкуренцию природному газу и возобновляемой энергии и, по нашей оценке, стал бы идеальным решением для энергообеспечения с нулевым уровнем выбросов углекислого газа», — с оптимизмом заявлял вице-президент GEH Джон Болл.

Беда только в том, что мини-реактор нового поколения, который предлагается установить в Эстонии, пока существует лишь в воображении. То есть не существует даже прототипа, но согласно планам, он уже обеспечивает 1/10 всей эстонской энергетики. Хотя стране, которая, как кажется, возвращается век эдак в 18 с ветряками, отоплением дровами и водяными колесами, энергетика может и ни к чему…

2. После отключения от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией цены на электричество в Прибалтике выросли (ссылка). Как пишут местные СМИ, разница по стоимости киловатта с соседней Финляндией уже в десятки раз (ссылка):



После выхода из единой энергосистемы БРЭЛЛ с Россией и Беларусью Латвия, Эстония и Литва столкнулись с перебоями в поставках электроэнергии и резким ростом цен. По данным эстонского гостелерадио ERR, цены на электричество в странах Балтии стали в 60 раз выше, чем в Финляндии.

Среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в этих странах не опускается ниже 10 центов за 1 киловатт-час, то есть 100 евро за 1 мегаватт-час. По данным биржи Nord Pool, когда в Прибалтике электроэнергия стоит 61,05 евро, в Финляндии цена составляет всего 1,12 евро за 1 мегаватт-час.

Прибалтийские операторы энергосетей не связывают рост цен с отключением от БРЭЛЛ и утверждают, что во всем виновата погода и рыночная ситуация. Оператор системы передачи электроэнергии и газа Elering объяснил, что на этой неделе меньше ветра, а холодная погода увеличивает потребление энергии. Напомнили и об аварии на энергокабеле Estlink 2, соединяющем Эстонию и Финляндию.

В России средняя розничная цена на электричество составляет около 5 рублей за киловатт-час, то есть 5-6 евроцентов, всего в два раза ниже, чем сейчас в Прибалтике. Полагаю, вот эти «в 60 раз» — это художественное преувеличение. Местная промышленность будет страдать, для промышленности даже умеренное увеличение цены на энергию критично важно. Население особо разницы не заметит.

3. А вот с чем в Прибалтике хорошо, так это с вином. Знаменитые прибалтийские виноградники исправно снабжают российский рынок качественным алкоголем — в меньших объёмах, чем до санкций, но всё ещё в значительных (ссылка):

Поставки вина из Евросоюза (ЕС) в Россию в 2024 году составили 160,6 тыс. т, что на треть меньше по сравнению с данными за 2023 год. Меньше экспорт был только в 2004 году, когда российскими компаниями было куплено 128 тыс. т. Таким образом, Россия за прошлый год ввезла из ЕС минимальный объем вина за последние 20 лет.

В денежном выражении продажи вина ЕС просели также на треть за год — до €532 млн, что является наименьшим значением с 2016 года (€402 млн). Главным поставщиком вина среди европейских стран в прошлом году стала Италия, которая продала в Россию 70,4 тыс. т вина. Это в 1,4 раза больше итальянского экспорта годом ранее.

На втором месте по поставкам вина в Россию оказалась Латвия. За 2023 год она поставила на российский рынок 20,4 тыс. т, что в 4,3 раза меньше, чем годом ранее. Снизился и экспорт из Литвы. В 2023 году страна была третьей по поставкам вина в Россию. Однако по итогам 2024 года ввоз вина из страны упал в 17 раз — до 4,1 тыс. т.

По итогам 2024 года тройку лидеров замыкает Польша. В прошлом году она поставила в Россию 20,3 тыс. т вина, что в 1,6 раза больше предыдущего периода. <…>

В России пошлины на вина из недружественных стран были повышены с 12,5 до 20% в августе 2023 года. В мае 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству направлять не менее половины средств, полученных от повышения пошлин на вино из недружественных стран, на развитие туризма. <…>

Второй этап повышения пошлин на алкоголь из недружественных стран произошел в России в августе 2024 года. Ставка на крепкий алкоголь выросла до 20% от таможенной стоимости. При этом она не должна быть менее €3 за литр спирта крепостью 100%. Ставка на вино из недружественных стран выросла с 20 до 25%, но не менее $2 за литр продукции.