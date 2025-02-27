Мнение: Прибалтика: с энергией всё плохо, зато есть вино
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1. Сланцевая энергетика Эстонии заработала ещё при царе, до 1917 года. Основные мощности, однако, ввели позже, при СССР, после того как Сталин вернул Эстонию обратно в наш состав, в 1940-е–1970-е годы. Теперь созданная нами отрасль даёт маленькой прибалтийской стране более двух третей энергии. К огорчению эстонцев, зелёные бесы из Евросоюза требуют сланцевую энергетику уничтожить, подобно тому как они заставили Литву закрыть её АЭС. Процесс демонтажа отрасли уже запущен. Инженер-нефтяник пишет (ссылка):
…а уж сланцу, который по объемам выбросов превосходит даже бурый уголь, вообще был путь закрыт.
Эстония же зависит от сланца чуть ли не полностью, порядка 72-73 процентов её энергетики (не только электроэнергетики, а всей) зависят от сланца. В 2020 году 2225 ГВт-ч, или 40,3% электроэнергии Эстонии, было произведено из горючего сланца, а 748 ГВт-ч, или 13,6%, было произведено из горючего сланцевого газа, который является побочным продуктом производства пиролизной нефти. <…>
Эстония является вторым производителем пиролизной нефти в мире после Китая. В 2019 году было произведено 1,173 млн тонн пиролизной нефти, из них 99% шло на экспорт, где она чаще всего используется для производства смазочных масел. По данным на 2020 год электроэнергия для бытовых потребителей в Эстонии была одной из самых дешёвых в Европе (среди стран ЕС), цены ниже чем в Эстонии (0,1291 евро за кВтч) были только в Венгрии (0,1009 евро за кВтч) и Болгарии (0,0982 евро за кВтч) В сланцевой отрасли занят порядка 1% всей рабочей силы страны.
…весной 2021 года правительственная коалиция Эстонской партии реформ и Центристской партии Эстонии включила в коалиционное соглашение политическую цель — прекратить производство электроэнергии из горючих сланцев к 2035 году и использование горючих сланцев во всём энергетическом секторе не позднее 2040 года.
Вскоре после этого компания Eesti Energia объявила, что прекратит сжигание горючих сланцев для производства электроэнергии к 2025 году и сжигание сланцевого газа к 2030 году. К 2040 году будут закрыты сланцевые нефтеперерабатывающие заводы старого типа, а на сланцевых нефтеперерабатывающих заводах нового поколения сланцы будут заменены отходами пластика. После чего сланцевая энергетика Эстонии закроет последнюю страницу.
Вместо сланца в Эстонии планируют развивать ВИЭ в виде ветряков, солнечных панелей, производства биогаза и так далее…
В том же 2019 году эстонская компания Fermi Energia подписала протокол о намерениях с американской компанией GE Hitachi (GEH). Документ касается возможного размещения в республике малого модульного атомного реактора BWRX-300. Это кипящий водяной реактор мощностью 300 МВт с естественной циркуляцией и пассивным охлаждением.
Сами американцы, естественно, всячески расхваливают свои наработки. «Модульный реактор BWRX-300 — это прорыв в технологиях. Он может составить конкуренцию природному газу и возобновляемой энергии и, по нашей оценке, стал бы идеальным решением для энергообеспечения с нулевым уровнем выбросов углекислого газа», — с оптимизмом заявлял вице-президент GEH Джон Болл.
Беда только в том, что мини-реактор нового поколения, который предлагается установить в Эстонии, пока существует лишь в воображении. То есть не существует даже прототипа, но согласно планам, он уже обеспечивает 1/10 всей эстонской энергетики. Хотя стране, которая, как кажется, возвращается век эдак в 18 с ветряками, отоплением дровами и водяными колесами, энергетика может и ни к чему…
2. После отключения от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией цены на электричество в Прибалтике выросли (ссылка). Как пишут местные СМИ, разница по стоимости киловатта с соседней Финляндией уже в десятки раз (ссылка):
После выхода из единой энергосистемы БРЭЛЛ с Россией и Беларусью Латвия, Эстония и Литва столкнулись с перебоями в поставках электроэнергии и резким ростом цен. По данным эстонского гостелерадио ERR, цены на электричество в странах Балтии стали в 60 раз выше, чем в Финляндии.
Среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в этих странах не опускается ниже 10 центов за 1 киловатт-час, то есть 100 евро за 1 мегаватт-час. По данным биржи Nord Pool, когда в Прибалтике электроэнергия стоит 61,05 евро, в Финляндии цена составляет всего 1,12 евро за 1 мегаватт-час.
Прибалтийские операторы энергосетей не связывают рост цен с отключением от БРЭЛЛ и утверждают, что во всем виновата погода и рыночная ситуация. Оператор системы передачи электроэнергии и газа Elering объяснил, что на этой неделе меньше ветра, а холодная погода увеличивает потребление энергии. Напомнили и об аварии на энергокабеле Estlink 2, соединяющем Эстонию и Финляндию.
В России средняя розничная цена на электричество составляет около 5 рублей за киловатт-час, то есть 5-6 евроцентов, всего в два раза ниже, чем сейчас в Прибалтике. Полагаю, вот эти «в 60 раз» — это художественное преувеличение. Местная промышленность будет страдать, для промышленности даже умеренное увеличение цены на энергию критично важно. Население особо разницы не заметит.
3. А вот с чем в Прибалтике хорошо, так это с вином. Знаменитые прибалтийские виноградники исправно снабжают российский рынок качественным алкоголем — в меньших объёмах, чем до санкций, но всё ещё в значительных (ссылка):
Поставки вина из Евросоюза (ЕС) в Россию в 2024 году составили 160,6 тыс. т, что на треть меньше по сравнению с данными за 2023 год. Меньше экспорт был только в 2004 году, когда российскими компаниями было куплено 128 тыс. т. Таким образом, Россия за прошлый год ввезла из ЕС минимальный объем вина за последние 20 лет.
В денежном выражении продажи вина ЕС просели также на треть за год — до €532 млн, что является наименьшим значением с 2016 года (€402 млн). Главным поставщиком вина среди европейских стран в прошлом году стала Италия, которая продала в Россию 70,4 тыс. т вина. Это в 1,4 раза больше итальянского экспорта годом ранее.
На втором месте по поставкам вина в Россию оказалась Латвия. За 2023 год она поставила на российский рынок 20,4 тыс. т, что в 4,3 раза меньше, чем годом ранее. Снизился и экспорт из Литвы. В 2023 году страна была третьей по поставкам вина в Россию. Однако по итогам 2024 года ввоз вина из страны упал в 17 раз — до 4,1 тыс. т.
По итогам 2024 года тройку лидеров замыкает Польша. В прошлом году она поставила в Россию 20,3 тыс. т вина, что в 1,6 раза больше предыдущего периода. <…>
В России пошлины на вина из недружественных стран были повышены с 12,5 до 20% в августе 2023 года. В мае 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству направлять не менее половины средств, полученных от повышения пошлин на вино из недружественных стран, на развитие туризма. <…>
Второй этап повышения пошлин на алкоголь из недружественных стран произошел в России в августе 2024 года. Ставка на крепкий алкоголь выросла до 20% от таможенной стоимости. При этом она не должна быть менее €3 за литр спирта крепостью 100%. Ставка на вино из недружественных стран выросла с 20 до 25%, но не менее $2 за литр продукции.
Источник: Место для дискуссий
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