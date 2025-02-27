Мнение: Письмо: “Ему все всегда не нравится”

Многие думают, что “выход за границы”, он же “выход из КП” в отношениях, это только нападение на территорию партнера.

Однако, слив своей – не меньший выход из КП, выход из границ, и даже больший.

То есть мало не делать партнеру ничего плохого.

Надо еще не делать ничего плохого себе и не поддерживать плохое к себе отношение.

Это не “защита границ” как многие думают.

Это те же самые ходы в границах. А поддержка всех актов против себя – это выход из границ, еще больше, чем акт против партнера.

Разбираем в ТГ.

iinnsomniaa

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Пишу к вам с проблемой – раздражает критика моего мч, относящаяся к моей работе и хобби.

Мне 23, я работаю графическим дизайнером на маркетплейсах, на досуге шью игрушки – всяких фантастических или около того зверушек. Ему 28, работа из другой сферы, доход у него процентов на 20 больше моего.

Раздражает то, что он иногда просит показать, что я сшила или сделала по работе. Я скидываю, и начинается… прикольно, но глаза как-то близковаты… красиво, но как-то не совсем реалистично прифотошоплено и т.д.

(Учитывая все вводные, какой ее ответ будет в границах? Как, не обижая его и не ссорясь, дать понять, что его критика не нужна и не уместна? Проще всего – отказаться показывать свою очередную работу, сославшись на то, что прошлые он критиковал и что его критика не интересна, поскольку он не специалист. Сказать это можно вежливо и дружелюбно, но не оправдываясь и не слишком извиняясь. Но если терпеть молча то, что неприятно и то, на что он не имеет права, получится вектор слива, а при регулярных уступках – слив. Понятно, почему он права не имеет?)

Работа его не связана с моей сферой и это бесит больше всего. Моим заказчикам всё нравится, правки бывают редко, показатели от карт в продажах хорошие, есть продукты с прибылью млн+ в месяц. Игрушки тоже редко задерживаются в наличии, есть покупатели не только из России, но и из соседних стран. Конечно хочется постоянно улучшать и то, и другое, но у меня есть знакомые люди, от которых я могу получить профессиональную критику по своему запросу или приобрести у них курс и т.п.

(Резонно все, что автор пишет. Жаль, что ей самой это кажется недостаточным, чтобы прекратить акты критики. Кто понимает, почему выговаривать за критику в данном случае хуже, чем отказаться показывать свои работы? И в каком случае выговор за критику будет в границах?)

Раньше меня это не особо раздражало, могла ответить мягко или отшутиться, но в последние разы прям хочется послать к чертям и попросить не лезть в то, что его не касается. Больше всего раздражает, что сам просит показать и потом сам же критикует.

(“Ответить мягко или отшутиться” – векторы слива. Особенно если покорно показывать следующие работы, а не прекращать это после “мягкого ответа”. Кто объяснит почему – слив?)

Например:

– чем сегодня занимаешься?)

– да вот кролика шью, почти готов уже даже)

– тогда покажи, как дошьёшь, интересно))

– вот такой) *скидываю фото*

– симпатичный) только глаза слишком светлые как будто, ему бы потемнее подошли и поменьше)

(Здесь у героя не только вектор косяка, но и векторы слива, верхнего. Кто опишет то и другое?)

И так всегда. Недавно был похожий диалог, там тоже были придирки по мелочам и я уже ответила “ну и хрен с ними”.

(Посылать свои работы на хрен, когда их критикует несведущий гражданин, даже и с большой СЗ, – слив. Понятно почему СЗ не имеет значения?)

Раньше я иногда сама ему показывала, что делаю, после таких ответов каждый раз “нормально, но… я конечно не художник, только вот…” перестала показывать сама, но критика в мою сторону не прекращается. Уже и не хочется даже говорить, чем занимаюсь, чтобы не просил показать и не начиналось опять это всё.

Самое для меня неприятное – что меня это злит и задевает. У меня профессиональное художественное образование, моей аудитории нравится, что я делаю, как и заказчикам, редко бывают правки. Зарабатываю 100к+ в месяц с этого всего, мне хватает на съём жилья, питомцев, хобби.

(Ей хотелось бы не злиться на критику, то есть выслушивать смиренно видимо. Почему свою здоровую реакцию она считает лишней? И даже перед нами оправдывается за нее)

А в моменты, когда он начинает так писать, хочется послать его лесом с его тонким вкусом и непрошенными советами от “я конечно не художника”. И даже не знаю, как быть, не говорить чем занимаюсь наверное странно да и он хочет съехаться и я боюсь, что он постоянно будет смотреть, как и что я делаю и будет ворчать и что это начнёт касаться не только работы и хобби, но и быта, и меня… это его плюс?

(Это может быть его плюс, может быть его неотрефлексированный минус, может быть его корона эксперта и стремление быть авторитетом для своей девушки-жены во всем. Не важно, что это у него. В любом случае потакать этому – слив. Слив уменьшает значимость автора, а так же копится раздражение и вскоре может быть ссора с ее косяком, после которого СЗ героя вырастет. Например, может быть ссора по другому поводу, где у автора совсем нет КП для пики)

Был бы незнакомый человек например в комментариях моей группы – просто удалила бы его и всё, но тут близкий человек. Моя работа и моё хобби значит для меня очень много, это большая часть моей жизни сейчас, то, что я люблю делать, что меня радует и приносит деньги. Был бы он тоже дизайнером например, я бы поняла его комментарии к тому, что я делаю, например у меня есть подруги, с которыми я вместе училась и с которыми могу спокойно обсудить мои и их работы, это очень интересно.

А вот в случае с мч в последнее время ужасно раздражает и не знаю, что с этим делать вообще… иногда хочется написать, что не хочу ему показывать даже, потому что ему всё всегда не нравится.

(То есть ей приходит в голову правильный ход, но кажется ей чересчур жестким. Почему так?)