Мнение: Пока Европа вымирает, Великобритания размножается (но исключительно за счёт мигрантов)

1. К концу 21-го века эксперты ожидают сокращение населения всех европейских стран — за исключением тех, которые завозят к себе мигрантов особенно активно. Заглавную картинку с сайта «Наглядный капиталист» комментирует Denalt (ссылка):



…Самый правдоподобный прогноз по Украине – она сокращается на 23+ миллиона, то есть до нуля.

Российский вариант [сокращение на 17,6 миллионов] возможен. При сохранении хотя бы до 2030 г. нынешней «демографической политики»… <…> сохранение населения на уровне 130-135 млн к 2100 году следует считать даже и успехом. Особенно если половозрастная структура будет хотя бы лучше современной.

[Велико]британия, Франция и Швеция тупо замещают свое население на выходцев из Азии и Африки. За счёт чего Остров, возможно, становится самой населенной страной зарубежной Европы. Особенно с учётом некоего нездорового оптимизма в отношении Германии, коя теряет лишь 13 млн. Видимо тоже массовый завоз. Но вот захотят ли ехать в ту потенциально нищую страну, кою нынешняя германская влада старательно строит?

Италия и Испания… закономерный итог. 25-миллионная Испания… Круче пожалуй только Болгария, где останется 3-4 млн населения. Уровень Литвы накануне распада СССР.

У Испании, впрочем, есть резервуар в виде мигрантов из латиноамериканских стран, который испанцы пока не особо активно используют, потому что у них самих молодёжи хоть и мало, но она в значительной мере безработная (более четверти от общего числа молодых людей), либо имеет лишь временную работу (ссылка).

Страдания Испании объяснимы: в стране много лет у власти находятся левые, а нынешний премьер Испании является главой Социалистического интернационала и Социалистической рабочей партии. Уровень соцподдержки в стране таков, что 30% молодых испанцев не получают даже среднее образование, так как бросают школу, и прямо пополняют армию безработных. Профсоюзы в стране жёсткие: запрещают увольнять старых сотрудников, освобождая места для молодых. В результате у молодёжи ограничены финансовые возможности создавать семьи, вдобавок на это накладывается левая повестка зелёных и радужных нытиков, так что с демографией в Испании всё плохо.

Вероятно, в какой-то момент Испания решится массово завозить латиноамериканцев, но не факт, что они захотят поехать, и не факт, что к этому времени рождаемость в Латинской Америке будет значительно выше нуля.

2. Согласно официальному прогнозу британского правительства, всего лишь за 8 лет, то есть уже к 2032 году, население Великобритании должно вырасти с нынешних 67,6 миллионов до 72,5 миллионов человек (ссылка), обогнав по величине населения Францию и подобравшись к Германии.

Весь этот стремительный 5-миллионный рост будет обеспечен исключительно за счёт миграции. Причём нынешние левые власти Британии, которые до сих пор потворствовали притоку мигрантов, посчитали эту цифру с учётом своих обещаний по сокращению числа новых мигрантов – с рекордных 906 тысяч в прошлом году, до ожидаемых 630 тысяч в этом году и до среднего показателя в 340 тысяч начиная с 2028 года.

Не уверен, что лейбористы выполнят своё обещание – мигранты их главные избиратели. Не сильно удивлюсь, если в Британию за ближайшие несколько лет приедут не 5 миллионов, а 10+ миллионов индийцев, пакистанцев, африканцев… Европейских же мигрантов, вероятно, станет меньше, так как экономическая ситуация в большинстве стран Европы не так плоха по сравнению с Великобританией, а из Восточной Европы, где британские власти много лет разжигают конфликты, они уже выжали практически весь резерв.

3. Уже сейчас только половина английских младенцев рождается в семьях британских аборигенов (ссылка):

Если посмотреть на рождающихся сейчас в Англии детей, то количество рождённых европейцев/белых составляет 66,8% (это с различными [украинцами-]поляками, так-то [британцев] менее 56%), выходцев с Индийского субконтинента – 11,9%, чернокожих (из Африки и Карибского бассейна) – [около] 6,5%.

Очевидно, к 2032 году британские дети станут уже относительным меньшинством, а к середине века, в 2050 году, большинство молодых людей в Британии будут детьми мигрантов. К концу же столетия Британия может и вовсе превратиться в северный филиал Пакистана (но, как указано выше, станет второй после России страной по населению в Европе, ну или третьей, после России и Турции).

Что же, может быть, оно и к лучшему. С Пакистаном у России хорошие отношения — там живут мирные люди. Может быть, если Британия станет Северным Пакистаном, многовековая история британской агрессии тоже сойдёт на нет?