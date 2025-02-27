 

В России установят региональные квоты на разводы

27.02.2025, 19:33, Разное
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Начиная с мая 2025 года, все регионы России получат свои годовые квоты на разводы. При их исчерпании не будут приниматься новые заявления и не будут обрабатываться уже поданные заявления.

Аналогичная система, как напоминают в правительстве, уже применялась в СССР и показала себя чрезвычайно хорошо – число разводов тогда было в десятки раз меньше, чем сейчас.

«Эта мера поможет отдельным гражданам лучше присмотреться к своему аморальному решению – разрушению семьи. Пока люди ждут, они подумают, передумают… Если не передумают – государство даст время подумать ещё», – пояснили в рабочей группе.

Квоты планируется выдавать, исходя из демографической ситуации и статистики по разводам в отдельном взятом субъекте Российской Федерации. При этом развестись можно будет только в том учреждении, в котором подавалось заявление на брак, – это исключит практику «бракоразводного внутреннего туризма».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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