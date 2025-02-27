Самолет “Эль-Аль”, следовавший в Нью-Йорк, экстренно перенаправлен в Париж
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Самолет израильской авиакомпании “Эль-Аль”, следовавший рейсом LY7 в Нью-Йорк, США, неожиданно изменил курс и отправился в Париж.
По сообщению профильного Telegram-канала “Новости авиации”, причиной изменения курса стала чрезвычайная ситуация на борту: одному из пассажиров потребовалась срочная медицинская помощь.
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