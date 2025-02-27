Мнение «аналитика»: Об удивительных озарениях… И этот переметнулся?

Уныние и смятение воцарились в рядах патентованных русофобов Старого и Нового Света. Самые смышлёные быстро переобулись и призвали других к тому же. Самые упёртые застряли между гневом и торгом, причём свою ярость направляют уже на другой объект.

Ну кто бы мог подумать, что под шквальный огонь попали… как раз те, кого ещё недавно чествовали как героев!

Пишет свежий Альфред Кох:

Недавно украинский премьер Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется 524 млрд. долларов. Вряд ли Европа в нынешнем ее состоянии будет способна выделить такие деньги для Украины. Ведь помимо этого, она еще будет должна продолжать военную помощь Украине, а также укреплять свои собственные армии.

И все это – при отсутствии поддержки со стороны США. Более того: Трамп уже заявил, что в ближайшее время введет 25% пошлину на весь экспорт из Европы в США. Это нанесет сильный удар по экономике Европы и выход, например, Германии из рецессии без каких-то радикальных мер станет попросту невозможен.

Что это за радикальные меры? Они всем известны: резкое снижение налогов, снижение цен на электроэнергию, сокращение социальных обязательств государства, тотальное сокращение государственного аппарата и государственных расходов. Где здесь место для наращивания расходов на Украину? Я его не вижу…

Более того: я вижу объективный интерес Германии (да и Европы в целом) к возобновлению полномасштабной торговли с Россией, прежде всего к возврату на российский рынок европейских автомобилей и машиностроительного оборудования и в получении от нее дешевого трубопроводного газа. А значит – в восстановлении “Северного потока” и т.д. Никакого другого способа преодолеть экономическую рецессию не существует.

Если у Украины есть интерес в том, чтобы быть частью сильной и динамичной Европы, то она не должна требовать от Европы продолжения той санкционной политики, которая как раз и привела к рецессии. (Т.е., в европейских бедах Кох уже начинает винить Украину – А.Н.). Особенно с учетом того, что Трамп собирается сильно затруднить доступ европейских товаров на американский рынок.

Когда Германия приняла решение уйти с российского рынка, она нарастила поставки своих товаров в #США и, тем самым, в значительной степени компенсировала потери, которые она понесла в связи с уходом из России. Но теперь, похоже, что американский рынок закрывается. В этих условиях возврат к торговле с Россией практически безальтернативен.

Потенциал такого возврата трудно переоценить. Вот факты: максимальный товарооборот между Россией и Германией (в 2012 году) составил 80 млрд. евро. По результатам же прошлого года он составил чуть больше 9 млрд. Если же брать цифры в целом по ЕС то разница еще более драматическая: на пике товарооборот с Россией у ЕС был 267,5 млрд. евро в год, а теперь он лишь 28,8 млрд.

Украина должна понять, что экономически слабый, годный лишь на демонстрацию исключительно моральной поддержки союзник ей не нужен. Она должна согласиться с тем, что возобновление торговли Европы с Россией в близких к прежним масштабах соответветствует и ее национальным интересам. (Ну, да,Европа теперь ничего больше не должна Украине, а та Европе должна много – А.Н.). В противном случае ей не на что будет… восстанавливать свою экономику (и это уже почти ультиматум – А.Н.).

Только не надо во всех бедах винить Трампа. Долгое время в торговле с Европой у США была диспропорция не в их пользу: например, экспорт европейских автомобилей в США облагалася в среднем пошлиной в размере 2,5%, а американский экспорт в Европу – в 15%. Согласитесь, это не могло продолжаться долго. Теперь наступила развязка.

Итак: всякий безответственный крикун, который будет по-прежнему требовать экономической изоляции России – разумеется наберет огромное количество лайков в соцсетях и станет кумиром либеральной общественности (в том числе в среде российской эмиграции). Но правда состоит в том, что курс на экономическую изоляцию России… провалился, а издержки, которые понесла на этом пути Европа лишили этот курс всякого смысла.

В таких условиях все попытки продолжить этот курс будут лишь плодить в Европе сторонников Орбана и Фицо, что, в конечном итоге, приведет к власти в Европе людей, которые просто откажутся Украине помогать. И случай с AfD – убедительный тому пример.

Поводов для такого отказа можно будет найти сколько угодно. Было бы желание. Вот хоть, например, “Зеленский – диктатор. Пока не проведете выборы – не дадим ни цента!” – чем не красивая конструкция?

Известная мудрость гласит, что “добро можно делать только из зла потому, что его больше не из чего делать”. Это в полной мере подходит и для описания нашей ситуации. Действительно: чтобы спасти и восстановить окровавленную и разрушенную Россией Украину, Европе необходимо набраться сил. А это можно сделать только покупая у России дешевый газ и продавая ей свои машины. Круг замкнулся и мы в расследовании причин кризиса вышли на самих себя. Такое бывает. Главное однажды это признать и использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах.

Попахивает уже откровенным предательством Украины, не так ли?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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