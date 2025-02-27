 

В Москве установят минимальный размер собачьих будок и голубятен, чтобы упростить их переоборудование в жильё

27.02.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В российской столице участились случаи, когда недобросовестные собственники продают гражданам старые собачьи будки и голубятни под видом апартаментов.

Такое жильё не соответствует никаким нормам комфорта и безопасности, предупредили в правительстве Москвы. Многие россияне, отчаявшись найти доступное жильё, всё равно соглашаются на такие условия, и это представляет серьёзную проблему.

– Мы столкнулись с ситуациями, когда граждане живут в будках площадью 2-3 м² или в переоборудованных голубятнях, октуда даже не выселили предыдущих жильцов. Это нарушает их права на достойное жильё и создаёт риски для здоровья, – отметили в мэрии.

Чтобы пресечь подобные практики, правительство Москвы решило установить минимальные размеры для собачьих будок и голубятен – 10 м² и 15 м² соответственно.

– Мы понимаем, что это может вызвать недовольство у некоторых застройщиков и девелоперов, но наша задача – защитить права москвичей и обеспечить им достойные условия жизни, — подчеркнули в мэрии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Крошечный дрон-разведчик Black Hornet 4 получил награду Министерства Обороны США

27.02 / Водитель монстр-трайка Grind Hard будет сидеть внутри огромного тракторного колеса

27.02 / Мнение: Русский флаг и достижения России за последние 34 года

27.02 / В Китае создали камеру, которая способна разглядеть лицо человека с околоземной орбиты

27.02 / 1 лайк – 1 рубль: «ВКонтакте» вводит монетизацию в День лайка

27.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Украине стоит забыть о НАТО

27.02 / Сотням историков придётся вернуть дипломы: вместо них экзамены сдавал Александр Друзь

27.02 / После неудачной премьеры фильма «Капитан Америка: Новый мир» Энтони Маки заменят на Криса Эванса с помощью нейросетей

27.02 / Мнение «аналитика»: Об «оговорочке по Фрейду»… Так вот ты какая, главная украинская победа?

27.02 / Чупaкaбpа? – B Meкcикe нeизвecтнoe живoтнoe убилo зa нeдeлю 24 oвeц и кoз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика