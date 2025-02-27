В Москве установят минимальный размер собачьих будок и голубятен, чтобы упростить их переоборудование в жильё

В российской столице участились случаи, когда недобросовестные собственники продают гражданам старые собачьи будки и голубятни под видом апартаментов.

Такое жильё не соответствует никаким нормам комфорта и безопасности, предупредили в правительстве Москвы. Многие россияне, отчаявшись найти доступное жильё, всё равно соглашаются на такие условия, и это представляет серьёзную проблему.

– Мы столкнулись с ситуациями, когда граждане живут в будках площадью 2-3 м² или в переоборудованных голубятнях, октуда даже не выселили предыдущих жильцов. Это нарушает их права на достойное жильё и создаёт риски для здоровья, – отметили в мэрии.

Чтобы пресечь подобные практики, правительство Москвы решило установить минимальные размеры для собачьих будок и голубятен – 10 м² и 15 м² соответственно.

– Мы понимаем, что это может вызвать недовольство у некоторых застройщиков и девелоперов, но наша задача – защитить права москвичей и обеспечить им достойные условия жизни, — подчеркнули в мэрии.

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