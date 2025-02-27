 

Водитель монстр-трайка Grind Hard будет сидеть внутри огромного тракторного колеса

27.02.2025, 14:35, Разное
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Компания Grind Hard Plumbing Co представила проект трайка Humvee с передним колесом от трактора.

Проект находится в ранней стадии разработки и зрители могут наблюдать, как команда воплощает его в жизнь практически с нуля. Пока что они приобрели только переднее 80-дюймовое колесо и шину для трактора. Остальные детали собраны из остатков прошлых проектов. Так, у энтузиастов из Grind Hard есть старый двигатель BMW 2,5л E36, который выдает около 190 л.с., и 245 Н⋅м, что достаточно для привода задней оси.

Шлюсслер планирует перенести на трайк заднюю часть M998 «Humvee» — раму, тормоза, подвеску и другие элементы. У Grind Hard также остались два колеса и покрышки 117 см из внедорожной резины Mickey Thompson.

Интересно, что водитель будет сидеть внутри переднего колеса, которое в 5,75 раз больше, чем у классических Big Wheel-трайков с их 16-дюймовыми передними и 8-дюймовыми задними колесами. Такой подход не является чем-то принципиально новым, но команде механиков предстоит поломать голову над тем, как реализовать задуманное на практике.

Источник &#8212 Grind Hard


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