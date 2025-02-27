 

У дома правительства в Самаре взорвалась граната

27.02.2025, 14:30, Новости дня
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Управление следственного комитета РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по факту взрыва гранаты на лестнице у здания областного правительства. Следователи квалифицируют происшествие как теракт.

Согласно первоначальным сведениям, около 5:40 утра мужчина бросил гранату на ступени и побежал в сторону Волги, а затем сел в машину, за рулем которой находился его сын. В результате происшествия никто не пострадал.

Подозреваемые задержаны, их мотивы пока не установлены.


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