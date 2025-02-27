Мнение: Русский флаг и достижения России за последние 34 года

Наши левые очередной раз напали на русский флаг, назвав его по своему обыкновению «власовским». На мой взгляд, это яркое проявление нелюбви к России. Если блогеру не нравится русский флаг, если он считает, что за последние 34 года у России не было никаких достижений, так как мы только «проедали советское наследство», если он верит, что до 1917 года Россия была жалкой отсталой страной с лучинами и лаптями… он, вероятно, в принципе не любит нас.

Я работаю с 16 лет, с 1995 года. Вся моя трудовая жизнь пришлась на современный уже период — равно как и трудовая жизнь моих сверстников. И тут кто-то нам говорит, что мы, оказывается, вовсе не работали эти 30 лет, только «проедали советское наследство», «воровали» и «продавали за рубеж», что всё нами сделанное — это ничто. Читать такое неприятно.

Так, для справки: около половины жилья в современной России построено вне советского периода, то есть до 1917 или после 1991 года. Доля советской промышленности в экономике — что-то около 5 процентов, если не меньше, так как при Путине мы построили огромное количество новых предприятий, так как мы глубоко модернизировали старые, оставив от них зачастую только земельные участки, и так как кроме условной металлургии есть и другие отрасли экономики, некоторые из которых современная Россия создавала почти с нуля.

За конкретикой и наглядностью рекомендую обратиться к знаменитому сборнику «Крупные российские проекты» на Руксперте, за поддержку которого, кстати, ещё раз выражают вам нашу горячую признательность от лица всего нашего коллектива и от меня лично. Вот, например, самые крупные заводы, мосты, корабли и тому подобное, построенные в период после 2000 года:

— https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2000-2004)

— https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2004-2008)

— https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Дмитрий_Медведев,_2008-2012)

— https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)

— https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2018-2024)

— https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2024-2030)

— https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(строящиеся)

— https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(планируемые)

— https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(перспективные)

Теперь про русский флаг. На Перемогах в обсуждении очередного демарша левых разместили архилюбопытное фото с коронации Александра III — государь-император и русский триколор в одном кадре (ссылка). Это 1883 год, так что теоретически цветные фото к этому времени уже давно были изобретены, однако я всё равно подозреваю, что мы видим или раскрашенное чёрно-белое фото, или фотошоп. Буду признателен, если вы поможете мне отыскать источник фотографии.

Лично я пока что нашёл большую подборку иллюстраций с коронации Александра III (ссылка). Рекомендую посмотреть, так как, во-первых, это просто красиво. А во-вторых, на иллюстрациях триколор присутствует в товарных объёмах, но… в форме вымпелов, то есть узких длинных флагов, иногда раздвоенных на конце, и свисающих скорее вниз, чем вбок.

Что особенно странно, порядок цветов на триколорах явно обратный: красный-синий-белый, а не наоборот. Возможно, историки смогут объяснить мне, почему так.

И, да, что касается мифа про «власовский флаг». Подробно он разбирается тоже на Руксперте, вот здесь. Если коротко:

1. Триколор был официальным русским флагом задолго до революции 1917 года.

2. Сталинский генерал Власов, перешедший на сторону Гитлера, использовал по большей части не триколор, а Андреевский флаг. Андреевский флаг, однако, неокоммунисты стараются «власовской тряпкой» не называть — если находящиеся рядом моряки услышат, они могут горячо возразить, в том числе и физически.

3. В СССР ничего против русского триколора не имели. Сталин запретил размещать триколор на флаге РСФСР, чтобы у русской республики не было своего флага, однако бело-сине-красный флаг широко использовали в качестве исторического: например, в фильме «Старинный водевиль» 1946 года или на пароходе-музее «Святитель Николай», отреставрированном в 1970 году.

4. К подножию Мавзолея триколор никогда не бросали. Как и все остальные попытки привязать триколор к гитлеровцам, это уже современная нам фальсификация от неокоммунистов.