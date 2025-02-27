 

1 лайк – 1 рубль: «ВКонтакте» вводит монетизацию в День лайка

27.02.2025, 13:33, Разное
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В честь Дня лайка, который отмечается 1 марта, социальная сеть «ВКонтакте» вводит монетизацию лайков – за каждую позитивную реакцию на пост можно будет заработать 1 рубль.

Источники в соцсети рассказали, что к каждому посту прикрепят счётчик, отображающий, сколько заработал его автор. При этом негативные реакции приведут к снижению баланса.

– За всем знакомое красное сердечко – плюс один рубль, за грустный смайлик – минус один рубль. Возмущённый эмодзи – минус два рубля, – пояснил собеседник издания. – Но можно не беспокоиться, в минус авторы не уйдут. Если пост не нравится людям, автор просто ничего на нём не заработает.

Чтобы в минус не ушёл сам ВК, заработок на лайках будет доступен только на персональных страницах и только для авторов, у которых в сумме не более 500 подписчиков и друзей. Существуют и другие требования: так, пост должен быть написан без использования искусственного интеллекта и не должен противоречить здравому смыслу. Во избежание накруток специалисты отдела ВК по борьбе с мошенниками в интернете будут выборочно изымать лайки из оборота и проверять их подлинность.

Вывод средств планируется организовать через собственную криптовалюту социальной сети, которую можно будет потратить любым удобным способом – приобрести рекламу в ВК или приобрести виртуальные подарки в ВК. Впрочем, в будущем соцсеть обещает провести листинг монеты и даже организовать её обмен на цифровой рубль.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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