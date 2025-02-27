 

Ynet о деле об исчезновении экс-мэра Самары – у обвиняемой ребенок от израильтянина

27.02.2025, 12:30, Новости дня
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В январе 2025 года пропали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья. По версии следствия, они были убиты в конце декабря. Но тела до сих пор не найдены.

7 февраля Екатерине Бельской (Тарховой), внучке Виктора Тархова, было предъявлено обвинение по делу об убийстве родственников. “Следственными органами СК РФ по Самарской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ранее в отношении нее судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – говорилось в сообщении СК РФ. По версии следствия, обвиняемая совершила преступление на почве неприязненных отношений: убила родственников в их квартире, а затем скрыла тела. Сообщалось также о корыстных мотивах предполагаемой убийцы. Установлено, что помещение было обработано раствором щелочи. Отмечалось, что Екатерина заранее готовилась к убийству и приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Установлено, что с 4 по 8 января Екатерина выносила из дома деда черные пластиковые мешки. По данным следствия, внучка экс-мэра не работала, Тархов с супругой содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города. Известно, что после исчезновения деда и его жены Екатерина пыталась продавать их имущество.

Обвиняемая остается под стражей. Сотрудничать со следствием она отказывается.

На этом фоне израильский сайт Ynet пишет, что у обвиняемой есть ребенок от бывшего мужа-израильтянина, и может начаться судебная тяжба за опеку над ним. В публикации сказано, что пара поженилась в 2017 году. Потом они разошлись, и Екатерина с ребенком уехала в Россию. Отец ребенка проживает в Израиле. Однако право на опеку может получить бабушка со стороны матери.


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