 

Рупор кремлевской пропаганды: Украине стоит забыть о НАТО

27.02.2025, 12:00, Разное
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Основные посылы последних выступлений Трампа.

1. Украине придется так или иначе заплатить за уже оказанную помощь. США рассчитывают на подписание соглашения о передаче недр.
2. Трамп не хочет тратить деньги на Украину. Продолжаются поставки анонсированные еще при Байдене. Новых поставок якобы нет.
3. Украине стоит забыть о НАТО. НАТО это причина войны на Украине. В этом вопросе оценки Путина и Трампа совпали на 100%.
4. США не будут давать гарантии безопасности Украине. Этим, если хочет, должна заниматься Европа. Это же касается и вопроса "ввода миротворцев", против чего выступает Россия.
5. Европа обязана больше заботиться о собственной обороне и повышать на нее расходы, не перекладывая все издержки на США. 2% уже недостаточно. Даешь 3-5% ВВП на оборону.
6. Трамп начнет торговую войну с Европой, начиная с 25% пошлин на целый ряд европейских товаров. По мнению Трампа, ЕС с момента образования грабил США и с этим надо заканчивать.

На этом фоне Каллас прилетела в Вашингтон, чтобы срочно переговорить Рубио. Госдеп ее жестко продинамил, уже после прилета сообщив, что глава Госдепа не хочет с ней говорить. Он мог бы сказать это и до визита, но решено было организовать показательное унижение "главе европейской дипломатии". США это умеют.

Источник: Colonel Cassad

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