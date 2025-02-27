После неудачной премьеры фильма «Капитан Америка: Новый мир» Энтони Маки заменят на Криса Эванса с помощью нейросетей

Несмотря на удовлетворительные кассовые сборы в первые выходные, супергеройская картина «Капитан Америка: Новый мир» не смогла снискать популярность у зрителей и кинокритиков.

Многие отзывы к фильму упрекают Энтони Маки в том, что он оттеняет собой былой успех кинофраншизы и откровенно переигрывает.

Продюсеры киноленты Энтони и Джо Руссо решили пойти навстречу публике и приступили к созданию режиссёрской версии фильма. Нейросеть Synthesia полностью удалит Энтони Маки и заменит его изображением Криса Эванса, а заодно и выполнит процедуру озвучания. Имя Маки после монтажа все же оставят в титрах, но только как актёра захвата движения. В качестве моральной компенсации актёру предложили главную роль в продолжении кинокомикса «Чёрная пантера».

– Капитан Америка – национальный символ и герой для многих детишек. Приглашать Маки на главную роль было ошибкой. А Крис это наш белый рыцарь в сияющих доспехах. Именно он должен был играть Капитана. Мы сделаем все возможное, чтобы обелить репутацию фильма, – заявили братья Руссо.

В широком прокате лента пройдёт с Энтони Маки в главной роли, так как создателям нужно время для монтажа новой версии. Цифровой релиз уже будет иметь два варианта на выбор – каждый зритель сам сможет выбрать Капитана по своему вкусу.

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