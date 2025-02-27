Мнение «аналитика»: Об «оговорочке по Фрейду»… Так вот ты какая, главная украинская победа?

Вспомнился бородатый анекдот про бородатых психотерапевтов.

Один другому жалуется:

— Представляете, коллега, вчера у меня такая оговорка случилась за ужином… Прямо по Фрейду… Хотел сказать «Дорогая, передай, пожалуйста соль», а сказал: «С-с-ка, что ж ты мне вечно жизнь портишь! Суп вот опять недосолила».

Он сейчас очень кстати. Потому что российский лидер Владимир #Путин… тоже допустил «оговорочку» — и прямо по Фрейду…

После исторического совещания по «редкоземам» он, видимо от волнения, в интервью придворному журналисту Павлу Зарубину сказал ровно следующее: «У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине».

Оговорочка по Фрейду, да.

Особенно, конечно, госСМИ тяжело пришлось. И грамматику соблюдать надо, и цитату искажать нельзя. В итоге вышел такой вот кадавр.

Теперь, вероятно, лингвисты подтянутся. И уже скоро в словарях и учебниках предлог «в» рядом с топонимом «#Украина» в предложном падеже будет стоять пометка «допустимо». Ну а там…

Говорят, по этому поводу наши окраинные соседи выпустили целый фейерверк эмоций, в основном победных. Для них это так важно…

Впрочем, русский язык — живой, динамичный, развивающийся и гибкий — непрерывно меняется, отбрасывая неудобные и замшелые нормы. Лет 80 назад слово чёрт писалось строго через «о», а теперь и от «ё» веет архаикой. Ещё в 1970-х школьников учили не склонять топонимы типа «Марьино» или «Строгино», а ныне только и слышно — «в Останкине», «в Свиблове». То же самое, возможно произойдёт и с дилеммой «в/на» применительно к Украине. По крайней мере, предлог «в» рядом с ней уже не так режет слух и глаз, как 15 и даже 10 лет назад.

И это, наверное, серьёзная «победа» Украины — отспорила «своё».

Быть может, и самая серьёзная: других-то не предвидится?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках